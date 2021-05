Suivre les limites “ le plus systématiquement ” appliquées par Red Bull

Helmut Marko estime que la règle des limites de piste qui a coûté un paquet de points à Max Verstappen cette saison est appliquée «de la manière la plus cohérente» contre Red Bull.

Les limites de piste sont, malheureusement, l’un des sujets brûlants du championnat de cette année.

Les pilotes et les experts sont divisés sur la question de savoir si la Formule 1 devrait permettre aux pilotes de courir où ils le souhaitent, ou s’il incombe aux pilotes de la garder dans les limites.

Ce sur quoi ils s’entendent tous, c’est que les règles devraient être les mêmes dans tous les domaines.

Marko pense que non.

Avec Verstappen perdant la victoire à Bahreïn pour avoir dépassé les limites de la piste alors qu’il dépassait Lewis Hamilton pour la tête, le Néerlandais a dû rendre la position et à partir de là, il n’a pas été en mesure de lancer une autre attaque.

Affirmant à RTL que Verstappen a respecté «le plus systématiquement» les limites de la piste alors que les deux Mercedes ont quitté la piste «plus de 20 fois», il estime que son pilote a été injustement traité à Bahreïn.

Cependant, une avance rapide vers la troisième manche, le Grand Prix du Portugal, et Verstappen s’est causé “beaucoup de tracas” alors qu’il courait large en qualifications, pour perdre le temps qui l’aurait mis en pole position, puis à nouveau en course. , cette fois perdant le point du tour le plus rapide.

Marko, bien que n’étant pas fan des limites de piste, dit que c’est à son pilote de s’en tenir aux limites.

“Si nous sommes déjà concentrés, alors Max doit essayer de garder ces limites – aussi absurdes qu’elles le sont dans certaines situations”, at-il ajouté.

On a demandé à Verstappen ce qu’il pensait des limites de la piste avant le GP d’Espagne de ce week-end, déclarant aux médias que «nous pouvons faire beaucoup mieux en nous assurant qu’il y a une limite dure où vous sortez d’un trottoir ou autre.

Il a ajouté: «De mon côté, je pense que nous devrions essayer de mettre un peu plus de gravier en place – mais parfois ce n’est pas ce que veulent les pistes, car avec les jours de piste, les gens partent et le gravier est sur la bonne voie et ils doivent le nettoyer. et il en coûte de l’argent pour le remettre en place.

«Mais je pense que c’est parfois un peu déroutant [looking] de l’extérieur où certains endroits vous [can] courir sur le trottoir, certains endroits sont surveillés sur la ligne blanche.

