Suivre les progrès de l’Inde en matière d’eau potable et d’assainissement

En outre, la gestion des déchets solides et liquides est une tâche ardue pour l’Inde, et le gouvernement a l’intention de s’y attaquer via le déploiement de Swachh Bharat Mission – 2, à travers le pays.

Par Pearl Tiwari

Cela fait 5 ans depuis le lancement des Objectifs de Développement Durable. Et bien que tous les objectifs soient importants, l’ODD 6 (assurer la disponibilité et la gestion durable de l’eau et de l’assainissement pour tous) est d’une importance primordiale – car la santé, la sécurité alimentaire et l’état des moyens de subsistance dans le pays dépendent de notre capacité à fournir de l’eau et de l’assainissement à tous.

Mais selon le rapport sur l’indice ODD 2019 du Réseau des solutions de développement durable des Nations Unies, l’Inde se classe 115e sur 162 pays (score de 61,1%), en termes de performance des ODD; et obtient un score de seulement 56,6% en termes de réalisation de l’ODD 6 – avec beaucoup à faire pour respecter les échéances de 2030.

Bien sûr, ce n’est pas une tâche facile, étant donné la population massive et diversifiée de l’Inde, ce qui rend la mise en œuvre des politiques gouvernementales difficile et complexe. Alors, que faut-il faire pour accélérer nos progrès dans la réalisation des objectifs d’ici 2030?

Disponibilité et gestion durable de l’eau

Le secteur agricole consommant jusqu’à 80 à 85% de l’eau douce totale de l’Inde et 70% des eaux souterraines de l’Inde, il est nécessaire de concentrer l’attention sur ce secteur pivot, où l’irrigation par inondation ne fournit que 35 à 40% d’efficacité d’utilisation de l’eau, par opposition à la micro-irrigation qui a jusqu’à 90% d’efficacité.

Selon une estimation, une simple amélioration de 5 à 10% de l’efficacité de l’eau dans le secteur agricole suffirait à répondre à tous les besoins en eau potable du pays. Mais à ce jour, une grande partie de la stratégie pour faire face à la crise imminente de l’eau s’est concentrée sur le “ côté de l’offre ” – de grands projets d’infrastructure pour récolter ou puiser dans de plus en plus d’eau, pour répondre aux besoins de la population croissante de l’Inde.

Cependant, il y a des gains importants à faire en concentrant les efforts sur le «côté de la demande» – travailler avec les gens pour être plus économe en eau et les éduquer sur les moyens de consommer moins de cette précieuse ressource. Si l’on compare la consommation d’eau de l’Inde à la Chine avec une population légèrement plus importante et le double de la taille de l’économie, cette dernière utilise 28% moins d’eau que l’Inde. Il est clair que quelque chose ne va pas ici.

Des technologies simples, comme le goutte-à-goutte et la micro-irrigation, peuvent changer la donne en matière d’eau dans le pays, si seulement l’adoption et l’absorption augmentaient. Malheureusement, la couverture des méthodes d’irrigation goutte à goutte (2,13%) et par aspersion (3,30%) est très maigre par rapport à son potentiel total en Inde, (qui est estimé à 21,01 millions d’hectares pour l’irrigation goutte à goutte et 50,22 millions d’hectares d’irrigation par aspersion), L’Inde a un très long chemin à parcourir.

Cependant, cela peut être réalisé. Même dans des États comme le Pendjab où les agriculteurs ont accès gratuitement à une eau abondante, l’éducation des agriculteurs a prouvé le facteur décisif – les agriculteurs de Bhatinda ont investi dans la micro-irrigation, convaincus de récolter des rendements en termes d’amélioration du rendement, d’économies de coûts et de rentabilité améliorée. Cela, avec les économies environnementales à réaliser en termes de disponibilité des eaux souterraines à remettre à la génération suivante, les a motivés à mettre la main dans leur poche et à adopter une nouvelle méthode d’irrigation.

L’investissement doit être fait dans les personnes, à la base. Il est nécessaire de renforcer leurs capacités, de susciter une prise de conscience, de les maîtriser et de les guider pour qu’ils changent de comportement et adoptent une manière différente de faire les choses.

Assainissement

En ce qui concerne l’assainissement, la campagne nationale de Swachh Bharat a contribué à mettre en évidence le problème et à promouvoir la construction de toilettes à travers le pays.

En 2015, près de la moitié de la population indienne d’environ 568 millions de personnes a participé à la défécation à l’air libre, en raison du manque d’accès aux toilettes. Cependant, d’ici 2019, le nombre de personnes sans accès aux toilettes a diminué d’environ 450 millions de personnes.

L’Inde a fait des progrès rapides dans la construction de toilettes, mais il est nécessaire de garantir l’utilisation soutenue et cohérente de ces toilettes, ainsi que des pratiques d’hygiène, par la population. En tant que pays, nous devons passer de la construction de toilettes à la promotion d’un changement de comportement parmi les personnes censées les utiliser – ce n’est qu’alors que nous serons sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs de 2030 et nous déclarer un pays exempt de défécation à l’air libre.

Le changement est possible au niveau de la base. Dans des communautés comme Pimplegaon, Chandrapur, des femmes locales ont mené la campagne pour construire des toilettes, et quand elles ont constaté qu’elles n’étaient pas utilisées, ont formé un comité “ Bonjour ”, pour monter la garde et empêcher la défécation à l’air libre dans la communauté tous les matins. Cela a pris du temps et de la vigilance, mais avec le temps, cela a fonctionné. Pimplegaon est maintenant un village déclaré FDAL.

En outre, la gestion des déchets solides et liquides est une tâche ardue pour l’Inde, et le gouvernement a l’intention de s’y attaquer via le déploiement de Swachh Bharat Mission – 2, à travers le pays. Le défi est de réussir de manière décentralisée à travers les villages, et pour cela, une communication continue pour le changement de comportement est essentielle pour assurer la durabilité.

Conclusion

L’importance de la réalisation des cibles de l’Inde dans l’ODD 6 ne peut être sous-estimée. Les recherches montrent qu’un manque d’accès à l’eau et à l’assainissement a un impact négatif sur la croissance économique et la création d’emplois. Si nous, en tant que nation, voulons continuer sur la voie du progrès, chaque personne doit devenir responsable de son propre comportement – en jouant un rôle individuel dans le maintien des sources d’eau et l’adoption de l’assainissement – en particulier dans les zones rurales. Mais les gens ont besoin de soutien et de conseils pour faire le changement, et c’est là que nous, en tant que pays, devons orienter nos efforts au cours des 10 prochaines années.

(L’auteur est directeur et PDG de la Fondation Ambuja Cement. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position officielle ou la politique de Financial Express Online.)

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.