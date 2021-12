Sujet brûlant du week-end : Rêver de jeux vidéo

Skyrim – vous ne pouvez pas arrêter d’y penser (photo: Bethesda)

Les lecteurs discutent des jeux auxquels ils ont le plus pensé sans y jouer, y compris The Witcher 3 et Tony Hawk’s.

Le sujet du sujet brûlant de cette semaine a été suggéré par le lecteur Korbie, qui a demandé à quel jeu vous rêvez le plus quand vous devriez faire autre chose, et combien prévoyez-vous de nouvelles stratégies et tactiques en dehors d’un jeu ?

Des titres notoirement complexes tels que Dark Souls et XCOM étaient naturellement des suggestions courantes, tout comme les sensations de survie satisfaisantes de Subnautica et la façon dont votre situation s’améliore lentement mais régulièrement avec chaque succès.

Bonne obsession

Cette question est à peu près ma mesure pour savoir à quel point un jeu me divertit. Si je n’y pense pas quand il est éteint, ce n’est pas vraiment une expérience de haut niveau en ce qui me concerne. XCOM et Zelda sont des exemples évidents, les jeux Soulsborne encore plus, mais celui qui m’obsède le plus est Skyrim.

Je pense en fait que c’est la clé du succès du jeu, le fait que c’est en fait assez facile une fois que vous maîtrisez les choses et que le vrai plaisir est de traquer et d’explorer chaque secret, tout en déverrouillant toutes les compétences et en fabriquant chaque pièce d’armure.

Plusieurs fois, je me suis retrouvé à rêvasser lors d’une réunion ennuyeuse de ce qu’il me restait à faire pour terminer mon armure en écailles de dragon ou terminer ma ferme à ma satisfaction. Je pense que Breath Of The Wild est probablement le plus proche, mais même si c’est probablement un meilleur jeu, il n’a pas tout à fait le même niveau de personnalisation et c’est ce qui aide vraiment avec une bonne obsession.

Daniel

Routine quotidienne

Je ne suis pas fier de dire que j’ai passé une grande partie de l’année dernière à être obsédé par Animal Crossing: New Horizons de cette manière. Comme n’importe quel joueur vous le dira, il n’y a qu’une quantité limitée que vous pouvez faire chaque jour, ce qui vous amène à planifier les choses assez à l’avance, à déterminer combien vous pouvez faire chaque jour, combien de temps il vous faudra pour terminer un projet , et de quelles ressources vous aurez besoin à l’avance.

Cela n’a pas l’air très amusant quand je le dis comme ça, mais c’est tellement satisfaisant de trouver une idée et de la mener à terme. Je n’y ai pas beaucoup joué ces derniers mois, mais lorsque le nouveau patch et le DLC sont sortis, j’y étais encore plus qu’avant. Ce n’est peut-être pas un jeu d’action, mais ça m’excite plus d’y jouer tous les jours qu’autre chose pendant longtemps.

Klops

Compter les moutons

Si je me lance vraiment dans un jeu, j’y pense beaucoup, même si la façon dont j’y pense dépend du jeu.

Pour les jeux de course, je vais imaginer le circuit, en essayant de me souvenir des points de freinage et en essayant juste de m’améliorer ! Cela fonctionne aussi (bien que mon niveau de capacité naturel signifie que cela ne fonctionne jamais aussi bien que je le voudrais).

Malheureusement, je l’utilise aussi pour m’aider à dormir si j’ai du mal à m’endormir la nuit. Me promener sur un circuit que je connais très bien, par exemple Brands Hatch ou Spa, m’aide simplement à dormir. Je ne sais pas ce que ça dit de moi !

L’autre type de jeu auquel je finis par penser est si je joue à un énorme jeu en monde ouvert, surtout s’il est magnifiquement réalisé. Je dirais qu’Oblivion et Skyrim entrent dans cette catégorie, tout comme Assassin’s Creed 4: Black Flag (je ne pouvais pas non plus sortir les baraques de ma tête).

Mais celui qui m’a vraiment marqué était Witcher 3, mais plus précisément Touissant. C’était tellement beau et riche. Cela m’a en fait rappelé des voyages dans le sud de la France et en Méditerranée, en particulier des villes médiévales que j’ai visitées. Je penserais simplement à son apparence frappante et aux endroits à explorer ensuite.

Si jamais je relance Witcher 3, ce serait simplement pour jouer à Blood And Wine. Même si j’ai adoré la quête principale, il est indéniable que le monde du jeu était un peu, eh bien… sinistre.

Pour moi, c’est l’un des domaines où le jeu bat le cinéma et la télévision. Selon le jeu, vous pouvez véritablement explorer le monde, pas seulement voir ce que le réalisateur veut que vous voyiez. C’est comme dans un film voir une montagne au loin et penser « Je me demande ce qu’il y a là-haut ». Tu ne sauras jamais. Dans un bon jeu en monde ouvert, eh bien, vous pouvez le découvrir !

Profitez de votre jeu à tous !

Le mec demeure

Patinage fantastique

Tony Hawk’s Pro Skater 3, dans les jours PlayStation 2. En marchant dans le monde réel, je regardais souvent mon environnement et j’imaginais comment mon personnage de jeu pourrait le traverser, par exemple « Je pourrais passer de cette balustrade à ce banc de parc, faire un ollie puis manuellement vers ce trottoir pour un rapide glissière de queue,’ etc.

En tant que patineur depuis de nombreuses années, je savais que la physique du jeu ne reflétait pas la réalité, mais cela ne m’a pas empêché d’en rêver lors de longues promenades à pied depuis la bibliothèque.

Tibia

Planifier à l’avance

La raison pour laquelle j’aime cette question est que je pense depuis des années qu’il peut parfois y avoir un angle mort dans la conception de jeux. Trop de jeux établissent une excellente base sous la forme d’une mécanique satisfaisante, de quelques idées intéressantes et de valeurs de production élevées, puis ils semblent s’arrêter à ce stade, enveloppant le paquet avec ce que je considère souvent comme des distractions comme un scénario, des performances dramatiques, etc.

Les jeux auxquels je pense souvent quand je ne joue pas sont rarement ceux où j’ai hâte de voir ce qui se passe ensuite dans l’histoire, ou où je suis désespéré de voir quelle nouvelle idée de gameplay est au coin de la rue (bien que ce soit toujours important aussi). C’est ceux où j’ai une liste de choses à faire intéressante et variée où l’achèvement de certaines tâches a un impact sur d’autres tâches connexes ou sur ma progression générale.

Des jeux comme Dark Souls, où les problèmes semblent souvent insurmontables, mais c’est dans mon don de déterminer si je dois apprendre la routine d’un patron, acquérir différents objets, améliorer les objets que j’ai ou explorer des voies alternatives jusqu’à ce que je sois mieux préparé. Je m’asseyais souvent au bureau en 2011 en me demandant laquelle de ces activités je devrais aligner pour mes séances du soir.

D’autres exemples bien connus de systèmes objectifs qui m’accrochent vraiment incluent l’équilibre de XCOM entre des missions opérationnelles tendues et une progression satisfaisante à un niveau stratégique, et le cycle d’exploration, de collecte de ressources et d’artisanat de Subnautica.

Ayant reçu ce dernier gratuitement dans le cadre d’une promotion PlayStation, cela a été l’une de mes expériences de jeu préférées cette année, et de se développer à partir du point où vous pouvez à peine survivre à quelques centaines de mètres de votre capsule de sauvetage pour construire et occuper un multi illuminé. – une installation à un mile sous la mer, avec un énorme sous-marin à la pointe de la technologie qui est entièrement approvisionné pour des expéditions d’une durée de plusieurs jours, était extrêmement convaincante.

En revanche, bien que ce soit un jeu très différent, j’ai récemment terminé Paper Mario: The Origami King et je ne pense tout simplement pas qu’il y ait eu assez de réflexion sur autre chose que ce qui était directement devant moi à un moment donné. Le système de combat répétitif aurait peut-être été plus tolérable si vous aviez été récompensé par quelque chose de distinct qui vous a aidé à atteindre un objectif. Au lieu de cela, c’était juste un tas de pièces et de confettis que vous pouviez de toute façon ramasser à chaque tour tout au long du jeu.

Ne pas m’en prendre à Nintendo, mais je pensais que Luigi’s Mansion 3 en souffrait également et qu’il aurait pu se contenter d’au moins une couche supplémentaire d’objectifs pour me garder investi et essayer de faire en sorte que toutes les répétitions en valent la peine.

J’ai hâte de jouer à Subnautica: Below Zero à un moment donné l’année prochaine, mais votre critique a suggéré que c’était en grande partie la même chose, donc je ne voulais pas m’épuiser après environ 65 heures du premier.

Panda

PS : Si vous recherchez des éléments satisfaisants et compulsifs dans les jeux, le système de stockage dans Subnautica s’apparente à la gestion d’inventaire de Resident Evil 4 multipliée par cent.

CG : C’est bien mais vous ne voulez probablement pas le jouer juste après le premier.

Joli garçon

Je rêve beaucoup de jeux, surtout quand je joue avec une difficulté plus difficile. Je me retrouve à penser à différentes tactiques et approches de la section que je joue.

Cependant, les jeux dont je rêve le plus sont les jeux Uncharted, mais pas pour le gameplay, à quel point Nate est magnifique !

Dernières AnnéesModèle

Jeux de rêve

Le sujet de ce sujet brûlant est en grande partie ma vie en général, car je pense régulièrement à des tactiques, des stratégies ou à la planification de la prochaine quête. Rêver vivement de mes passe-temps en dormant est également un phénomène régulier.

Pendant mes pauses de travail, et sans rien gâcher pour moi-même, j’utilise toujours le Web pour des références ou des conseils pour mieux jouer un combat de boss si j’ai des problèmes avec ça, ou pour mettre à niveau mes personnages ou lire sur les traditions cachées. peut-être manqué. En fin de compte, mon enthousiasme pour le jeu actuel me fait traverser la médiocrité de la vie réelle en la fusionnant avec ma vie virtuelle.

Des jeux comme Persona 4 et 5, Subnautica, les jeux Soulsborne, Final Fantasy, Elder Scrolls… il s’agit essentiellement d’une extension du jeu lui-même, avec la réflexion et la recherche sans spoil faisant d’une journée ennuyeuse une journée très divertissante.

Cela m’amène alors à rêver, la tête pleine d’idées récentes et de souvenirs créant des mondes virtuels dans ma tête. Seulement l’autre nuit, j’ai rêvé de Castlevania et d’un niveau dans Symphony Of The Night. C’est après de nombreux rêves de Soulsborne et Resident Evil de nombreuses autres nuits. Techniquement, ils pourraient être classés comme des cauchemars de bas niveau ! Mais je me réveille en me souvenant d’eux en détail et en pensant « Wow ! C’était un bon rêve !

Je suis littéralement moi-même et je survis dans mon propre paysage de rêve. Les lieux sont effrayants mais sont principalement mon propre esprit créant des lieux à partir de ma réalité actuelle. Des souvenirs de mon enfance ou de zones locales ou de villes du monde réel, mais flous et déformés et façonnés en quelque chose qui ressemble à une version futuriste d’une ville voisine, ou à une version psychédélique lointaine, mais tellement mémorable quand je me réveille.

Ce doit être le jeu et la réflexion sur les jeux, et ma lecture de science-fiction et de fantasy, qui affectent sérieusement mes rêves, ainsi que la nostalgie familiale et passée des souvenirs d’il y a longtemps. Les rêves de marche à la campagne sont un thème commun, en raison de mon amour des promenades de longue distance dans des endroits très beaux et pittoresques. Ironiquement, cela me fait encore plus penser aux jeux et à la musique alors que je me promène dans les bois et les champs, etc.

Ce qui précède peut donner l’impression qu’il y a quelque chose qui cloche dans ma tête ! Mais je vous promets que c’est authentique et que je suis très épanouie lorsque je traverse la vie sans que cela ne coûte rien de plus. Je ne peux sûrement pas être la seule personne parmi les téléspectateurs de GC à avoir vécu cela régulièrement. C’est définitivement un point positif dans ma vie et que cela continue longtemps. Bonne nuit tout le monde.

Alucard

