Sujet ouvert : 1 septembre 2021

Donc, oncle Flo nous en a tiré un et comme nous étions trop concentrés sur l’affaire Mbappe, nous avons soudainement eu Camavinga – Un grand jeune talent et une présence dans les deux sens au milieu de terrain, également recherché par, comme, la moitié du football mondial. Comment diable est-ce arrivé? Il envoyait probablement un texto à Eduardo depuis sous la table des négociations ou quelque chose comme ça, eh bien, voyons avec le sourire aux Madridistas.

Eduardo Camavinga est un excellent ajout au milieu de terrain de l’équipe à la fois en termes de profondeur, en plus d’être un pour l’avenir. Il est doué à la fois dans la phase offensive et dans l’aspect défensif du jeu. Plus précisément, il a un bon œil pour une passe et est un bon porteur de ballon, tout en étant bon en tacle. Il est peut-être jeune, mais Modric est du mauvais côté de 35 dans une semaine, Ceballos et Kroos sont blessés – le premier a 31 ans – et Isco n’est pas principalement un CM. Si nécessaire, il est également un milieu de terrain défensif compétent (je veux dire, regardez ses compétences). Maintenant, si vous prenez en compte le nombre de blessures habituel, vous pouvez voir pourquoi la profondeur du milieu de terrain ne devrait pas faire mal. Bien au contraire en fait. A-t-il une marge de progression ? Absolument. L’homme n’a que 18 ans, bien qu’il soit l’un des talents les plus recherchés.

Selon Marca, le Real Madrid tentera de convaincre Kylian Mbappe – qui serait “dévasté” (selon Pedrerol) que cette décision ne s’est pas concrétisée, après une énième offre bit za dasuto après une longue attente – de signer un pré-contrat en Janvier. Wow, ils ne lâchent tout simplement pas l’homme.

Apparemment, il y avait une chance que Mariano déménage à Rayo… Eh bien, tu n’as pas besoin de moi pour te dire comment ça s’est passé. Dani Ceballos restera également avec les Royal Whites pour le moment.

Les filles en blanc ont disputé leur match aller contre Manchester City, grâce à une frappe tardive de Kenti Robles. L’équipe de MM a déjà couvert certains aspects du jeu et je m’attends à ce qu’il y en ait d’autres à suivre. Ils ont livré un vaillant combat.

Voici une liste pour vous, garçons et filles, concernant les jeux d’aujourd’hui ;

Kazakhstan – Ukraine Portugal – Irlande France – Bosnie-Herzégovine Lettonie – Gibraltar Norvège – Pays-Bas Îles Féroé – Israël Moldavie – Autriche Danemark – Ecosse Russie – Croatie Luxembourg – Azerbaïdjan Turquie – Monténégro Slovénie – Slovaquie Malte – Chypre

Ouais ! C’est beaucoup de jeux.

Amusez-vous bien et que le madridismo soit avec vous. Joyeux automne.