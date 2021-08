Sujet ouvert : 10 août 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou à démarrer vos propres discussions ! Le fil Open sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Mises à jour de l’équipe avant Alaves

La Liga commence pour Los Blancos samedi prochain contre Alaves. Quelques mises à jour de l’équipe :

Carvajal, Mendy, Odriozola et Kroos ne seront pas disponibles pour le jeu ; Il est peu probable que Benzema joue ; Si rien ne se passe, Hazard sera disponible – son processus de récupération se déroule bien ; Modric sera l’homme principal au milieu de terrain. En raison de la blessure de Kross, Modric devra jouer plus de minutes. Isco, Odegaard, Valverde et Ceballos se battront pour la position de Kross lorsqu’il sera absent; Vallejo sera le 4e CB du Real Madrid dans l’équipe; Chust est prêté à Cadix. Apparemment, Jovic et Mariano ne font pas partie des plans d’Ancelotti ; Mariano ne veut pas partir et n’envisage aucune offre ; Jovic veut rester et convaincre Ancelotti, mais il est ouvert à un prêt ; Il existe un accord entre le Real et Majorque pour un prêt d’un an pour Kubo.