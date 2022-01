Sujet ouvert : 10 janvier 2022

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil ouvert sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Vous savez quelque chose qui n’a pas de sens avec notre club, ce sont nos transferts. Encore plus les rumeurs. Si nous voulons obtenir Mbappe/Haaland. Quelqu’un doit partir. Clair et simple. Je sais que nous n’envisageons même pas Hazard sous quelque forme que ce soit dans le cadre de l’avenir de ce club. Mais en ce qui concerne Vinicius et Rodrygo, leur avenir est en suspens. Si vous pensez que Mbappe va venir ici et être un ailier droit juste pour accueillir Vinicius, je pense que vous avez autre chose à venir. Vini commence à éclater, cela ne justifie pas que Mbappe joue un poste différent s’il venait ici.

Combien de temps Fede doit-il attendre pour devenir titulaire permanent ? quand Modric a 40 ans ? Avec l’ajout de Camavinga, plus de concurrence.

Nous jouons au barca dans 3 jours en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne.