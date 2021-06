Sujet ouvert : 10 juin 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou à démarrer vos propres discussions ! Le fil ouvert sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

L’araignée et la mouche de Mary Howitt (contexte Se Queda)

« Veux-tu entrer dans mon salon ? » dit une araignée à une mouche ; « C’est le plus joli petit salon que vous ayez jamais espionné. L’entrée dans mon salon se fait par un escalier sinueux, et j’ai beaucoup de jolies choses à montrer quand tu es là. “Oh non non!” dit la petite mouche, “me demander est en vain, car qui monte ton escalier sinueux ne peut plus redescendre.” II « Je suis sûr que vous devez être fatigué de monter si haut, vous reposerez-vous sur mon petit lit ? » dit l’araignée à la mouche. « Il y a de jolis rideaux tirés, les draps sont fins et fins ; Et si tu aimes te reposer un peu, je te borde bien. “Oh non non!” dit la petite mouche, car j’ai souvent entendu dire : Ils ne se réveillent plus jamais, ceux qui dorment sur ton lit ! III Dit l’araignée rusée à la mouche : « Cher ami, que dois-je faire, Pour prouver l’affection chaleureuse que j’ai toujours ressentie pour toi ? J’ai, dans mon garde-manger, une bonne réserve de tout ce qui est beau ; Je suis sûr que vous êtes le bienvenu, voulez-vous en prendre une part ? » “Oh non non!” dit la petite mouche, “bon monsieur, cela ne peut pas être”, j’ai entendu ce qu’il y a dans votre garde-manger, et je ne veux pas voir. IV “Doux créature!” dit l’araignée, tu es spirituel et tu es sage. Qu’elles sont belles tes ailes vaporeuses, que tes yeux sont brillants ! J’ai un petit miroir sur l’étagère de mon salon, si vous voulez bien entrer dans un instant, ma chère, vous vous verrez. “Je vous remercie, gentil monsieur,” dit-elle, “pour ce que vous êtes heureux de dire, et vous souhaitant bonjour maintenant, je vous appellerai un autre jour.” V L’araignée le retourna et entra dans sa tanière, Car il le savait bien, la mouche idiote reviendrait bientôt : Alors il tissa une toile subtile, dans un petit coin, sournoisement, Et prépara sa table, pour dîner à la volée. Puis il retourna à sa porte et chanta joyeusement : « Viens ici, ici, jolie mouche, avec l’aile de perle et d’argent ; Vos robes sont vertes et violettes — il y a une crête sur votre tête ; Tes yeux sont brillants comme le diamant, mais les miens sont ternes comme du plomb. VI Hélas, hélas ! en combien de temps cette petite mouche idiote, Entendant ses paroles rusées et flatteuses, est venue en passant lentement ; Avec des ailes bourdonnantes, elle se suspendit en l’air, puis s’approcha de plus en plus, Ne pensant qu’à ses yeux brillants, et à sa teinte verte et violette : — Ne pensant qu’à sa tête huppée, pauvre idiote ! elle vite. Il l’a traînée jusqu’à son escalier sinueux, dans son repaire lugubre, Dans son petit salon, mais elle n’est jamais ressortie !

Alors, garçons et filles, c’est ainsi que Flo a obtenu Ramos selon les derniers rapports. Le club considère que l’offre d’un an avec une réduction de salaire de 10% est expirée, mais si Ramos répond maintenant et l’accepte, il y aura un accord. Se Queda!!!!

L’UEFA suspend les poursuites judiciaires contre les rebelles de la Super League Juventus, Barcelone et Real Madrid

Tel que rapporté par Lucas Navarrete, l’instance dirigeante du football européen, l’UEFA, a suspendu les poursuites judiciaires contre le Real Madrid, la Juventus et Barcelone pour leur rôle dans la tentative de lancement d’une Super League européenne séparatiste. Le Real, la Juventus et Barcelone ont tenu bon lorsque neuf des 12 clubs d’origine ont fait marche arrière et ont conclu un accord avec l’UEFA le mois dernier. Les six équipes anglaises impliquées ont conclu mercredi un accord financier avec la Premier League d’une valeur combinée de 22 millions de livres (31 millions de dollars).

Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham se sont annoncés parmi les membres fondateurs de la compétition en avril, mais le projet s’est rapidement effondré après une large opposition.

Ils ont été rejoints par l’Atletico Madrid, l’Inter Milan et l’AC Milan lorsqu’ils ont accepté de renoncer à 5% de leurs revenus provenant des compétitions de l’UEFA pendant une saison et de verser un don combiné de 15 millions d’euros (18 millions de dollars) pour soutenir le football de base et le football junior en Europe. .

Alors permettez-moi de comprendre, les clubs qui sont partis ont été sanctionnés tandis que ceux qui sont restés s’en sortent sans aucune répercussion (au moins pour l’instant) ? Cela signifie également que les trois clubs seront très probablement en Ligue des champions cette année.

Une autre rumeur selon laquelle, si l’UEFA n’avait pas suspendu les sanctions contre le Real Madrid, Barcelone et la Juventus, le président de l’UEFA Ceferin aurait été arrêté. En effet, l’UEFA a reçu une ordonnance officielle du tribunal suisse lui demandant de suspendre immédiatement les sanctions selon Tariq Panja du New York Times.

