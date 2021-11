Sujet ouvert : 10 novembre 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou à démarrer vos propres discussions ! Le fil ouvert sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Camavinga fête ses 19 ans !! Réflexions sur le jeune milieu de terrain jusqu’à présent.

Le gamin a commencé en beauté et a présenté de belles touches qui ont poussé la hiérarchie du club à appuyer sur la gâchette lors de sa signature, mais il y a un domaine de préoccupation que Carlo Ancelotti doit résoudre. Son enthousiasme à l’état pur lorsqu’il s’attaque.

Camavinga a déjà écopé de quatre cartons jaunes en seulement 354 minutes de jeu et est maintenant au bord d’une suspension d’un match en Liga s’il en obtient un autre. Ses quatre cartons jaunes n’ont entraîné que 12 fautes, ce qui équivaut à peu près à un taux de carton jaune de 25% lorsqu’il va au sol. Il s’agit d’une hausse alarmante par rapport aux statistiques qu’il avait en Ligue 1, avec ses 88 matches pour Rennes ne le voyant recevoir que 15 cartons. Il doit devenir plus efficace dans ses tacles s’il veut être titulaire au Real Madrid. Un entraîneur expérimenté comme Carlo devrait être en mesure de tempérer cet enthousiasme car il ne peut pas continuer à remplacer le milieu de terrain à la mi-temps comme il l’a fait contre Osasuna.

Partenariat Adobe et projections de revenus.

Le club a annoncé un partenariat avec Adobe pour se connecter avec ses fans grâce à des expériences omnicanales. L’un des projets en cours consiste à amener le stade Santiago Bernabéu du club à un public mondial avec des expériences, des produits et des services en ligne, transformant le stade en une destination virtuelle. Avec l’aide d’Adobe, le Real Madrid accélérera également sa croissance commerciale et de consommation dans le commerce omnicanal afin d’accroître la valeur pour les sponsors et les partenaires de la marque en les aidant à ouvrir de nouvelles sources de revenus.

« Cela accélérera la mission du club de devenir une marque mondiale de divertissement. En prenant l’émotion électrisante que les fans apprécient dans le stade et en la traduisant en expériences numériques immersives, le club sera en mesure de nouer des liens encore plus étroits avec sa base de fans mondiale », a déclaré Paul Robson, président international d’Adobe.

Plus de mises à jour de Bernabeu !!

Nouveaux sièges !!! Nouveaux sièges !!! Mais seront-ils plus confortables ? La couleur a été confirmée, elle y ressemble aussi. Pas trop différent des anciens.

EXCLUSIVA: este será el color de los ASIENTOS del NUEVO BERNABEU ‼️‼️‼️‼️ Los tonos azules no desaparecerán de nuestro estadio optando por un marino que procurará una estética más moderna disimulando los huecos de grada en los tiros de cámara ️ https://t.co/omkFEUAb3b – nuevobernabeu (@nuevobernabeu) 9 novembre 2021