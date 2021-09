Sujet ouvert : 10 septembre 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil Open sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Valverde joue dans les qualifications WC

Le milieu de terrain du Real Madrid a joué tout le temps lors de la victoire 1-0 de l’Uruguay sur un Equateur difficile.

Rapports AS: l’attaquant uruguayen Agustín Álvarez Martínez (“Canario”) a attiré l’attention de RM

En parlant de l’Uruguay :

Agustín Álvarez Martínez, 20 ans, qui a marqué lors de ses débuts avec l’Uruguay dimanche dernier contre la Bolivie, a suscité l’intérêt du Real Madrid…https://t.co/CCcOrfRfRf – AS English (@English_AS) 9 septembre 2021

Entraînement du jeudi au Valdebebas

La plupart des joueurs internationaux, dont Alaba, Benzema, Courtois et Jovic, étaient de retour et se préparaient pour le Celta de Vigo dimanche. Bale et Hazard rejoindront la séance d’entraînement de vendredi.

La session a débuté avec les joueurs divisés en deux ronds, avant de passer au travail sur les éléments tactiques et à pratiquer la possession et la pression avec une série de jeux utilisant de petits buts. pic.twitter.com/dVMtycIOBu – Infos Real Madrid (@RMadridInfo) 9 septembre 2021

Camavinga s’entraînait avec l’équipe :

En attendant le Celta Vigo

Le Celta a un point en trois matchs (L 2-1 contre l’Atletico Madrid ; L 1-0 contre l’Athletic Club ; D 0-0 contre Osasuna). Joueurs clés: Iago Aspas: L’attaquant vétéran a 34 ans, mais il parvient toujours à être une épine et à faire des dégâts. Renato Tapia: le milieu de terrain défensif péruvien joue avec agressivité et physique, probablement le meilleur joueur du Celta. Brais Méndez: Milieu de terrain international espagnol, 24 ans, évolue sur le côté droit. Santi Mina: attaquant/attaquant international espagnol, âgé de 25 ans, connu pour ses tirs à partir de rien et ses jeux cassés. Nolito : Milieu offensif international espagnol, âgé de 34 ans, a inscrit neuf buts la saison dernière. Denis Suarez : 27 ans, milieu de terrain central, autrefois considéré comme un espoir de premier plan pour Barcelone, mais cherche toujours à faire sa marque dans l’élite du football.

Comment ce jeu pourrait se dérouler. Contre Atleti, le Celta a joué un 4-1-3-2, conçu pour encombrer le milieu du terrain et aider Tapia à rendre son milieu difficile à jouer. Aspas, Nolito, Suarez, Mendez et Mina ne sont pas un noyau de pression imposant, donc relativement parlant, ce devrait être un match plus calme pour les défenseurs centraux du Real Madrid et le jeu de construction. Le Celta cherchera à forcer le ballon au large, à absorber les attaques avec le bloc bas et à frapper sur le compteur.

Pour le Real Madrid, la douceur défensive en début de saison a ensuite été corrigée dans le match du Betis. Le principal élément manquant jusqu’à présent a été le contrôle caractéristique du Real Madrid au milieu de terrain. Nous devrions nous attendre à voir une fermeture efficace de l’espace du Celta au milieu de terrain, une pression mieux organisée sur le ballon pour perturber les schémas de possession et créer des revirements, et une progression plus fluide vers le dernier tiers. Modric, Isco et Blanco semblent être le trio pour ce début, avec Camavinga pouvant éventuellement entrer pour un sort, et ils sont capables de dominer cette bataille. Dans le dernier tiers, bien sûr, Benzema, Vinicius Jr. et Bale continueront d’être extrêmement dangereux et créatifs. Voyons quelle gamme vous envisagez.

Via Madrid Xtra : La famille Modric a fêté l’anniversaire de papa.

Que cumplas muchos más!