Sujet ouvert : 11 décembre 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil ouvert sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

L’équipe a joué dans des conditions de neige difficiles et a quand même remporté la victoire !Photo de Haflidi Breidfjord – UEFA/UEFA via .

Notre équipe Femenino est sur une séquence de 2 victoires consécutives après avoir souffert de mauvais résultats sous la direction précédente d’Aznar. Notre équipe Femenino a assuré sa place en quart de finale de la Ligue des champions.

Photo de Wilf Thorne/ISI Photos/.

Nous sommes actuellement intéressés par la signature de Freja Olofsson, c’est une milieu de terrain défensive qui joue actuellement aux États-Unis. Elle est d’origine suédoise. Âgée de 23 ans, elle est pratiquement inconnue, alors la signature en surprend certains. Nos éclaireurs doivent voir quelque chose en elle pour vouloir l’amener ici.

L’actuel manager de Femenino, Alberto TorilPhoto de Haflidi Breidfjord – UEFA/UEFA via .

Gardez à l’esprit que nous avons effectué de nombreux transferts cet été pour notre équipe Femenino, donc beaucoup de joueuses ont besoin de temps pour grandir et se solidifier avant de pouvoir donner des fruits. Aznar n’était pas le meilleur pour aider le processus à être plus fluide pour le nouveau lot de joueurs. Espérons qu’Alberto puisse faire avancer les choses pour nous et préparer nos dames pour une saison encore meilleure.

Écoutez le dernier podcast de Las Blancas pour plus de détails sur leur récente victoire sur Breidablik.