Sujet ouvert : 11 novembre 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil ouvert sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Pause Internationale – Calendrier des matchs madrilènes

12 de nos joueurs sont impliqués dans les matchs de cette trêve internationale, tous liés aux éliminatoires de la Coupe du monde 2022 au Qatar, à l’exception de Camavinga, qui fait partie de l’équipe de France U-21.

Voici la liste des appareils :

Carvajal – Grèce contre Espagne (jeudi 11, 20h45 CET), Espagne contre Suède (dimanche 14, 20h45)

Benzema – France v Kazakhstan (samedi 13, 20h45), Finlande v France (mardi 16, 20h45)

Modric – Malte v Croatie (jeudi 11, 20h45), Croatie v Russie (dimanche 14, 15h)

Bale – Pays de Galles contre Biélorussie (samedi 13, 20h45), Pays de Galles contre Belgique (mardi 16, 20h45)

Courtois et Hazard – Belgique contre Estonie (samedi 13, 20h45), Pays de Galles contre Belgique (mardi 16, 20h45)

Alaba – Autriche v Israël (vendredi 12, 20h45), Autriche v Moldavie (lundi 15, 20h45)

Jovic – Serbie v Qatar (jeudi 11, 18h), Portugal v Serbie (dimanche 14, 20h45)

Casemiro, Militão et Vini Jr – Brésil v Colombie (vendredi 12, 1h30), Argentine v Brésil (mercredi 17, 14h30)

Camavinga – France U-21 v Arménie U-21 (jeudi 11, 20h45), Macédoine du Nord U-21 v France U-21 (mardi 16, 18h30)

Le temps d’Isco est écoulé.

Le retour d’Ancelotti était censé être un paratonnerre pour Isco pour relancer sa carrière au Real Madrid après avoir brillé si brillamment lors du premier mandat de l’Italien, mais malgré le début de deux des trois premiers matches de championnat cette saison, il s’est rapidement brouillé. de faveur. L’entraîneur a fait un effort concerté pour féliciter Isco lors de la pré-saison du Real Madrid, soulignant l’attitude du joueur de 29 ans, mais quelques mois seulement après le début de cette campagne, il s’est retrouvé au bas de l’ordre hiérarchique au milieu de terrain avec seulement Ceballos derrière lui.

Depuis le match nul 0-0 contre Villarreal le 25 septembre, Isco n’a plus joué pour le Real Madrid. De plus, Isco n’a pas joué une seule minute en Ligue des champions cette saison. Les blessures n’ont pas aidé sa cause non plus. Son contrat avec le Real Madrid expirant le 30 juin 2022, il sera libre de discuter avec d’autres clubs de la signature d’un accord de pré-contrat à partir du 1er janvier 2022.

C’est bon de revoir ces enfants.

Tous les signes indiquent que Rodrygo et Valverde seront disponibles après la pause internationale, alors gardons les doigts croisés. Le reste des non internationaux a continué à s’entraîner à Valdebebas.