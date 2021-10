Sujet ouvert : 11 octobre 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou à démarrer vos propres discussions ! Le fil ouvert sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Karim le Grand a réussi un coup merveilleux, pliant sa balle autour du bout des doigts d’Unai Simón et juste à l’intérieur du deuxième poteau. Il a été le meilleur joueur de France haut la main et a remporté l’homme du match.

Lucho a commenté ce hit :

| Luis Enrique : « Quand vous marquez contre n’importe quelle équipe, cela affecte les joueurs mentalement et psychologiquement, mais ce que Karim Benzema a fait était incroyable. » #rmalive

Le deuxième but était-il hors-jeu ?

Marca a posté un article avec l’explication de l’arbitre :

« Mbappe était hors-jeu, mais l’arbitre a dit qu’Eric est allé chercher le ballon et que cela a commencé une nouvelle phase », a déclaré Busquets à RTVE.

L’équipe avec de loin le plus de problèmes de blessures

Il n’a fallu qu’un mois et demi au Real Madrid pour dominer le classement des blessures en Espagne.

La saison dernière, ils ont subi le plus de blessures de toutes les équipes de la première division espagnole avec 60, soit 31 que les futurs champions de l’Atletico Madrid et 22 de plus que Barcelone.

Cette campagne, il y a déjà eu 19 blessures entre 14 joueurs, ce qui suggère que peu de choses ont changé par rapport à la saison dernière.

Le personnel a changé cette année avec Antonio Pintus nommé pour superviser la condition physique de l’équipe, l’un de ses principaux objectifs étant de tenter de réduire le volume des blessures, mais le club ne semble pas trouver de solution à ce problème.