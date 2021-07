Sujet ouvert : 12 juillet 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil ouvert sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

L’Italie est championne de l’Euro 2020 !!

L’Italie a remporté le Championnat d’Europe pour la première fois depuis 1968 alors que Gianluigi Donnarumma a sauvé deux pénalités de l’Angleterre en route vers une victoire 3-2 en tirs de barrage après que les équipes se soient disputées un match nul 1-1 en prolongation lors d’un Wembley bruyant dimanche. Le gardien géant sauvé de Jadon Sancho et Bukayo Saka après que Marcus Rashford ait touché un poteau, alors que Federico Bernardeschi, Leonardo Bonucci et Domenico Berardi ont tous marqué pour les Italiens

Luke Shaw avait donné à l’Angleterre un départ de rêve avec un superbe but après deux minutes, mais l’Italie, qui n’a presque rien offert en réponse en première mi-temps, a progressivement pris le commandement alors que les hôtes se repliaient et égalisaient par Bonucci après 67 minutes.

C’était la première finale à se jouer aux tirs au but depuis que la Tchécoslovaquie a battu l’Allemagne de l’Ouest en 1976 et sera très célébrée en Italie après sa défaite en finale en 2000 et 2012. L’histoire de la rédemption du football italien est terminée. Il y a moins de quatre ans, les Italiens ont plongé au plus bas de son histoire du football en ne se qualifiant pas pour la Coupe du monde pour la première fois en six décennies.

Aujourd’hui, ils sont la meilleure équipe d’Europe et sur un record national de 34 matches sans défaite sous la direction de Roberto Mancini, leur entraîneur suave. L’attente douloureuse d’un demi-siècle de l’Angleterre pour un titre majeur se poursuit.

Violence et racisme refait surface.

La finale palpitante a été éclipsée par des scènes de troubles violents avant le match historique à Londres et des abus racistes sur les réseaux sociaux contre certains joueurs anglais après la défaite de l’équipe.

De nombreuses vidéos sont apparues en ligne montrant des membres du personnel de sécurité vus « du rugby s’attaquer aux gens au sol » à l’intérieur et à l’extérieur du site.

Sur une autre note amère, des trolls racistes sur les réseaux sociaux ont ciblé Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka. Les 3 joueurs anglais avaient raté leurs tirs au but. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a dénoncé les abus raciaux “épouvantables” contre l’équipe anglaise de l’Euro 2020.

Liste complète des récompenses individuelles de l’Euro 2020 et de la Copa America 2021.

Pour ceux d’entre vous qui aimeraient comparer avec vos prédictions initiales, voici les résultats finaux des deux tournois internationaux :

Euro 2020

Meilleur joueur du tournoi – Gianluigi Donnarumma

Soulier d’or – Cristiano Ronaldo

Jeune joueur du tournoi – Pedri

Star de la finale – Leonardo Bonucci

Copa América 2021

Prix ​​Soulier d’Or (Meilleur buteur) : Lionel Messi

Prix ​​du Gant d’Or (Meilleur Gardien) : Emiliano Martinez

Ballon d’or (meilleur joueur) : Lionel Messi

Meilleur joueur de la finale : Angel di Maria

Varane veut de l’argent pour Alaba.

Comme l’a rapporté Lucas Navarrete, Varane veut 12 millions d’euros/an pour signer une prolongation avec le Real Madrid tandis que le club lui offre 7 millions d’euros par an. Il semble que le joueur soit sur le point de quitter le Bernabeu, car les deux parties semblent éloignées. Il sera également intéressant de voir s’il existe un club sur le marché qui offrira à Varane le salaire qu’il recherche.