Sujet ouvert : 12 juin 2021

Les Madridistas impliqués dans les Championnats d’Europe.

Huit joueurs du Real Madrid représenteront leurs équipes nationales aux Championnats d’Europe. Benzema et Varane, avec la France ; Kroos, avec l’Allemagne ; Modrić avec la Croatie ; Hazard et Courtois, avec la Belgique ; Alaba, avec l’Autriche ; et Bale with Wales participeront à la compétition, qui se déroulera du 11 juin au 11 juillet.

Pendant ce temps, l’Italie a fait une magnifique prestation lors du premier match du tournoi en battant la Turquie 3-0. Immobile et Insigne étaient tous les deux sur la feuille de match alors qu’il y avait aussi un but contre son camp grâce à Merih Demiral. C’est la première fois dans l’histoire du Championnat d’Europe que les Italiens marquent trois buts. L’action d’aujourd’hui présente la Belgique contre la Russie, le Pays de Galles contre la Suisse et le Danemark contre la Finlande.

Kylian Mbappe prendra une décision sur son avenir après l’Euro.

« Je n’ai pas forcément besoin d’aller vite. Je dois prendre la bonne décision, ce qui est difficile, et me donner toutes les chances de me décider », a déclaré Mbappe à France Football lorsqu’on lui a posé des questions sur son avenir immédiat. « Je suis dans un endroit où je m’aime, où je me sens bien. Mais est-ce le meilleur endroit pour moi ? Je n’ai pas encore la réponse.

« Je sais qu’un projet avec ou sans moi n’est pas tout à fait le même pour le club. «Mais le PSG comprend mes sentiments. Probablement aussi parce qu’ils savent que je ne vais pas me faufiler. Être un grand joueur fait aussi ses preuves en dehors du terrain où il faut savoir faire les choses proprement et avec classe.

Mbappe a certainement choisi un moment inhabituel pour faire un aveu dramatique sur son avenir alors que la France est sur le point de commencer sa campagne Euro 2020.

Ceferin lance un avertissement : la justice est lente, mais elle vient toujours.

Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a averti les trois clubs qui ont décidé de ne pas se retirer du projet de Super League européenne que justice sera rendue. “Je dirai simplement que la justice est parfois lente, mais elle vient toujours”, a déclaré Ceferin à RAI Sport. Le président de l’UEFA a ensuite critiqué les trois clubs pour leur comportement.

“Parfois, j’ai l’impression que ces trois clubs sont comme des enfants qui manquent l’école pendant un certain temps”, a ajouté Ceferin. « Ils ne sont pas invités à des fêtes d’anniversaire, puis ils essaient de participer à la fête avec la police.

Il a poursuivi en déclarant qu’il n’était pas surpris après que Michel Platini ait exprimé son soutien au projet de Super League dans une interview avec Il Giornale. “Rien ne me surprend dans le football”, a déclaré Ceferin. “Son commentaire ne mérite pas mon commentaire.”