Sujet ouvert : 12 novembre 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou à démarrer vos propres discussions ! Le fil ouvert sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Modric rêve de jouer dans le nouveau Bernabeu.

Alors que le club pourrait préparer les adieux à des légendes comme Marcelo, Isco et Bale, Modric pourrait renouveler son contrat pour une autre année car il souhaite jouer dans le nouveau Bernabéu. Qu’est-ce que tu vas en penser ? Votez dans le sondage ci-dessous.

Sondage

Luka Modric devrait-il bénéficier d’une prolongation d’un an ?

0%

Putain, oui. Il peut encore aider l’équipe. (0 voix)

0%

Nan. Il est trop vieux. Son temps est écoulé. (0 votes) 0 votes au total Votez maintenant

À retenir des matchs internationaux d’hier soir

Le capitaine Luka Modric a inscrit un but et une passe décisive dans le martelage 7-1 de Malte par la Croatie. Flash info ! Jovic a marqué. Oui, c’était seulement contre le Qatar mais quand même… Jovic a marqué. Le Brésil a gagné 1-0 contre la Colombie, Casemiro jouant tout le match et Vinicius toute la seconde mi-temps. Militao était un remplaçant inutilisé. Casemiro a reçu un carton jaune et sera donc suspendu pour le match contre l’Argentine. Carvajal a joué les 90 minutes de la victoire 1-0 de l’Espagne sur la Grèce. Camavinga a joué 90 minutes lors de la victoire 7-0 des U-21 sur l’Arménie-U21.

Au Real Madrid, même si vous êtes bon, vous n’aurez peut-être jamais l’occasion

Non, je ne parle pas d’Odegaard ou d’Antonio Blanco, mais d’Andriy Lunin. Sa situation est vraiment difficile car la personne devant lui est impossible à déloger. Il n’a pas joué pour le Real Madrid dans un match approprié depuis la défaite contre Alcoyano, bien qu’il n’ait joué aucun rôle négatif dans la défaite humiliante. Lors de sa dernière apparition avec Los Blancos, Lunin était en fait le meilleur joueur sur le terrain lors d’une défaite en pré-saison contre les Rangers.

Thibaut Courtois a été le titulaire du Real Madrid lors des 42 derniers matches. Il est sans doute le meilleur gardien de but de la planète. Comment le Real peut-il bancariser Courtois ? Il renfloue l’équipe chaque semaine, qu’elle affronte le Shakhtar Donetsk ou le FC Barcelone. Lunin a l’étoffe d’un gardien de but de classe mondiale. Il n’y a pas beaucoup de jeunes gardiens avec sa qualité et son potentiel. Comme nous l’avons vu contre les Rangers, ses réflexes sont excellents. Il pourrait réussir au Real Madrid, si ce n’est du fait que Courtois est là pour rester, ayant récemment signé une prolongation.

Sa chance d’être ce type ne se présentera peut-être jamais au Real Madrid. Enfer, sa chance de commencer plus d’une poignée de matches pour un club ne se présentera peut-être jamais non plus. Courtois est trop important. Et de la même manière, Lunin est trop talentueux pour laisser longtemps cette situation dans sa carrière.

Les chiffres de l’option d’achat de Brahim Diaz.

L’AC Milan profite des excellentes performances de Brahim Diaz et a jusqu’à présent vu sa confiance en l’Espagnol justifiée. Selon les dernières nouvelles de Marca (via PianetaMilan), Milan a inclus une option d’achat de 20 millions d’euros dans le cadre de l’accord de prêt renouvelé de 2 ans, mais ce faisant, ils ont dû inclure un rachat en faveur du Real Madrid qui, selon le La source a été fixée à 28 millions d’euros.

L’équipe de Florentino Perez a été impressionnée par les performances de Brahim Diaz et pourrait exercer son droit de le ramener tandis que Milan empocherait bien sûr la différence de 8 millions d’euros en tant que frais de développement.

Mise à jour Kubo.