Sujet ouvert : 12 octobre 2021

Rapports Tchouameni

Un reportage à Marca de José Félix Diaz parle d’Aurélien Tchouameni en remplacement de Casemiro. Il a récemment joué au milieu de terrain pour la France à la Ligue des Nations, a une valeur estimée à 35 millions d’euros et a suscité l’intérêt de la Juventus et de Chelsea. Nota bene: les éclaireurs du Real Madrid surveillent et s’intéressent généralement aux joueurs sans que cela entraîne une communication officielle entre les parties. Le Real Madrid a Antonio Blanco, Eduardo Camavinga et Fede Valverde comme joueurs avec de nombreuses qualités défensives qui pourraient éventuellement jouer le rôle de pivot à l’avenir. De plus, il existe d’autres besoins pressants en termes de recherche de joueurs de nouvelle génération, à savoir : l’aile droite, l’arrière droit, l’attaquant et un milieu de terrain central de style maestro.

Faisons un sondage là-dessus.

Carvajal et Camavinga seraient en bonne santé pour l’UCL et El Clasico.

C’est une nouvelle positive pour Ancelotti étant donné que déjà dans cette jeune saison, ne pas avoir un arrière droit approprié et expérimenté a été un problème pour Los Blancos. Peut-être que ramener tout le monde dans ses positions et rythmes normaux est la solution à la série de mauvais jeux qui ont vu le Real Madrid perdre face au Sheriff et à l’Espanyol. Le Real Madrid tentera de mettre cette semaine loin dans le rétroviseur.

Camavinga s’entraînera avec ses coéquipiers maintenant qu’il est de retour à Madrid, il sera prêt à temps pour les matchs contre le Shakhtar et Barcelone. @abc_es – Madrid infini (@InfiniteMadrid) 11 octobre 2021

La récupération de Dani Carvajal se passe miraculeusement bien, le joueur a demandé à Ancelotti de le faire jouer au Clasico. @abc_es – Madrid infini (@InfiniteMadrid) 11 octobre 2021

Deschamps rayonne davantage sur le jeu de Benzema

« Karim est essentiel », a déclaré Deschamps après que la France ait battu l’Espagne pour remporter la Ligue des Nations dimanche. « Il a une vraie qualité et il continue de faire ce qu’il fait pour le Real Madrid avec nous. « Il veut réussir et je suis heureux pour lui. Il a été fondamental pour nous dans cette victoire en Ligue des Nations. « Il s’est beaucoup amélioré. Il est plus impliqué dans le jeu, il est en forme et il a mûri. Il joue à son meilleur depuis des années maintenant.

Pendant ce temps, l’élan se construit pour Karim comme favori pour le Ballon d’Or. Personnellement, j’ai toujours considéré que c’était une récompense stupide après qu’elle n’ait pas été décernée à Sergio Ramos au plus fort de la récente domination européenne du Real Madrid. Mais, Benzema est un candidat légitime pour le meilleur joueur de football, quelle que soit la norme que nous choisissons.

Pendant ce temps, Karim a un sac de voyage cool.

Gini Wijnaldum envoie un message dans une bouteille depuis Paris

Gini Wijnaldum à NOS : « Pour être honnête, je ne peux pas dire que je suis complètement heureux [at Paris Saint-Germain] parce que la situation n’est pas ce que je voulais. Parfois, si vous ne jouez pas, c’est inquiétant ». #PSG @NOSsport – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 11 octobre 2021

Demande de réflexion

