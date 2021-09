Sujet ouvert : 12 septembre 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil Open sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

C’est le jour du match !

Los Blancos jouent le Celta Vigo au Bernabeu, qui a finalement été rouvert après des rénovations. Les informations sur ce match telles que nous les avons :

L’heure du match est 15h EST / 21h CET C’est leur premier match de retour au stade depuis mars 2020 Après trois matches, le Real Madrid a deux victoires (Betis 1-0, Alaves 4-1) et un match nul (Levante 3-3) David Alaba et Gareth Bale sont sortis avec des blessures musculaires Luka Jovic est sorti avec une gastro-entérite Casemiro, Valverde et Vinicius Junior sont de retour avec l’équipe et prêts, mais viennent de rentrer de service international

Questions sur la composition de départ

Carlo Ancelotti a deux décisions difficiles à prendre.

Arrière gauche: Marcelo est de retour et disponible, mais le joueur de Castilla Miguel Gutierrez a montré de bonnes performances, en particulier contre le vétéran et physique du Real Betis. Mendy est de retour dans l’alignement, mais après une blessure à long terme, il ne devrait pas commencer immédiatement.

Ailier gauche : Vincius Junior a été excellent cette saison, en particulier avec le doublé crucial contre Levante. Pendant ce temps, Eden Hazard a bien joué sur le plan international et, s’il est en bonne santé, pourrait commencer à tenir ses promesses de montrer aux Madridistas qu’il peut toujours être un grand joueur.

Composition probable :

Défense : Carvajal, Militao, Nacho, Gutierrez Milieu de terrain : Blanco, Modric, Isco Attaquants : Vinicius, Benzema, Rodrygo

Le président Florentino Perez a salué les joueurs avant l’entraînement au Bernabeu

L’intégralité de la conférence de presse de Carlo Ancelotti

Le Real Madrid a invité les travailleurs de Bernabeu au match de dimanche

C’est un geste de classe, bien représentatif du Real Madrid.

Le Real Madrid est le club de rêve de Wesley Fofana

Il n’est pas impossible pour le Real Madrid de s’intéresser à un joueur de ses attributs.