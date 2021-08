Sujet ouvert : 13 août 2021

in

La liga fait ses débuts aujourd’hui.

La Liga commence aujourd’hui avec le match entre Valence et Getafe ! Pour rappel, le match du Real Madrid est contre Alavés demain.

Selon Onda Cero, les attaquants partants seront Bale, Jovic et Rodrygo. Benzema sera disponible, mais ne démarrera pas. Il y a aussi la question de savoir qui commence à l’arrière droit, car Carvajal est récemment revenu de blessure, et il ne commencera probablement pas.

Nouveaux numéros de maillot pour Los Blancos.

Maintenant, les nouveaux numéros de kit : Jovic a été enregistré avec le maillot n°16, Bale est maintenant n°18 et Rodrygo utilisera le n°21.

Le problème est qu’Odegaard, Ceballos et Vallejo n’ont pas encore été enregistrés. Apparemment, Odegaard prendra le numéro 5 à Varane, mais le joueur français est toujours inscrit comme joueur du Real Madrid, car il n’a pas été officiellement annoncé par Manchester United. Si les choses ne changent pas, Odegaard et Vallejo ne seront pas disponibles contre Alavés. Il reste deux numéros dans l’équipe : 5 et 25.