Sujet ouvert : 13 décembre 2021

L’Inter de novembre du Real Madrid. La pause au programme de décembre a été comparée à quelque chose comme le couloir des hommes en bois du film classique de Jackie Chan. Neuf (!) matchs importants contre une opposition coriace en l’espace d’un mois. Je me souviens de quelqu’un qui a demandé des références d’anime dans un précédent Daily Thread. Eh bien, quelqu’un, en voici un :

Carlo :

18 points d’avance sur Barcelone

13 points d’avance sur l’Atletico

8 points d’avance sur Séville, deuxième Les leaders du Real Madrid volent en avant en Liga pic.twitter.com/g9lpGcTjD3 – Football B/R (@brfootball) 12 décembre 2021

Le Real Madrid d’Ancelotti ces deux dernières semaines : ✅ 2-1 contre Séville.

✅ 1-0 contre l’Athletic Club.

✅ 2-0 contre Sociedad.

✅ 2-0 contre l’Inter.

✅ 2-0 contre l’Atletico. Invaincu avec 4/5 draps propres. pic.twitter.com/qj0jhtH7UE – TC (@totalcristiano) 12 décembre 2021

C’est logique, vu le profil du joueur. Cependant, je pense que le Real Madrid tient le jeune en trop haute estime pour que le déménagement ait lieu. Pourtant, si Mbappe vient et prend le RW pour 99,9% des matchs, cela fait bouger les choses… beaucoup. Espérons que Rodrygo ne veuille pas bouger. Nous connaissons tous le potentiel de l’enfant et à quel point il est bon actuellement.

Liverpool a fait de l’ailier du Real Madrid Rodrygo l’une de ses principales cibles de transfert et est prêt à payer 80 millions d’euros pour l’attaquant brésilien de 20 ans. (Source : El Nacional) pic.twitter.com/htPboJArKP – Transfer News Live (@DeadlineDayLive) 12 décembre 2021

Ceci est un article intéressant de JJ Calderon de Marca. Je me suis amusé à me remémorer (oui, encore une fois… vous avez un problème avec ça ?) et j’ai rapidement tapé les deux paragraphes suivants, principalement par émotion. Alors, voilà. Bare avec moi dans un autre voyage dans le passé.

Carlo n’avait pas battu l’équipe de Diego Simeone en Liga jusqu’à hier. Ancelotti a eu des problèmes avec l’Atletico de Simeone pendant un bon moment. En fait, on peut faire remarquer qu’El Cholo avait le numéro du Sourcil lors du premier sort de ce dernier. Les victoires de l’Atleti sur le Real Madrid incluent une raclée facile 4-0 dans le Calderon en 2/2015. Ahh… ce jeu. Cristiano passe le ballon au large du côté gauche, sans aucun soutien et a été immédiatement traqué par les RB, RM et RCM des Rojiblancos. C’était pénible à regarder. Les gens de ce forum se demandaient en fait si Simeone avait volé le plan tactique de Carlo et conçu un contre-plan. Au fait… Vous vous souvenez que Fernando Torres a marqué dans les premières secondes de chaque mi-temps pour nous éliminer du CDR ? Je le fais bien sûr. Je me souviens aussi d’une époque où vous pouviez repérer la bannière « Recherché: un digne rival pour un digne derby » dans le Bernabeu et sourire. Eh bien, en 2014-15 et jusqu’à ce que nous battions Atleti dans les QF, l’inverse semblait être vrai.

Mais, les gens ont tendance à mieux se souvenir des jeux qui ont marqué l’histoire. Par example… Code 92.48. Hein ? La Decima a été un exploit qui peut prendre un certain temps pour que d’autres équipes rattrapent leur retard. Le Real Madrid d’Ancelotti a également battu l’Atletico 1-0 au total, au cours de deux matchs de QF durement disputés, James et Cristiano se combinant d’une manière charmante pour mettre en place … Chicharito. Oui, Chicharito alors prêté est devenu un héros pendant une courte période.

Vous devez vous demander ce que le destin leur réserve d’autre dans les dernières étapes de la saison.

Oh et n’oublions pas cette finition magistrale de… Jese… pour passer le ballon devant le 8e meilleur gardien actuel (non, ne pas lâcher ça).

Bonne journée Madridistas. Que le Madridismo soit avec vous.