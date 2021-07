Sujet ouvert : 13 juillet 2021

in

Marco Asensio : Je reste !!

Marco Asensio s’est entretenu avec Diario AS avant le voyage de l’Espagne aux Jeux olympiques de 2020 et affirme qu’il est à 100% en forme pour le tournoi. Il a également confirmé qu’il n’avait aucun intérêt à quitter le club cet été et resterait avec Carlo Ancelotti.

« Pour la prochaine saison, je reste au Real Madrid, c’est sûr. Je serai à la hauteur de ce qu’Ancelotti attend de moi.

Le capitaine de l’équipe de jeunes du FC Barcelone rejoint le Real Madrid Castilla.

Tel que rapporté par Sam Sharpe, le Real Madrid a finalisé la signature du capitaine des moins de 19 ans de Barcelone, Jaume Jardí. Le joueur est un transfert gratuit et s’intégrera très probablement directement dans l’équipe de Castilla.

Le Real Madrid a battu Fuenlabrada lors du premier match de la pré-saison.

Le Real Madrid a conclu sa première semaine de pré-saison avec un match amical à huis clos contre l’équipe de deuxième division Fuenlabrada. Le match s’est déroulé à Valdebebas, dans des conditions qui ont atteint près de 40 degrés Celsius, et Los Blancos a gagné 3-1.

Fuenlabrada a joué un style défensif, mais le Real Madrid a réussi à remporter la victoire avec des buts de Victor Chust, Martin Odegaard et Mariano.

Le prochain Real Madrid et le Rangers FC s’affronteront lors d’une rencontre amicale le dimanche 25 juillet. Le match, qui se jouera au stade Ibrox de Glasgow, débutera à 19 heures (CET) et verra les chefs de Carlo Ancelotti affronter les champions en titre de la Premiership écossaise.

Le Real Madrid Femenino a fait des pas.

L’équipe féminine compte désormais 5 recrues pour renforcer son effectif, la dernière étant la gardienne française Méline Gérard du Real Betis. On s’attend toujours à ce que la gagnante de Zamora, âgée de 21 ans, Misa Rodríguez, conserve sa place en tant que titulaire, bien que Méline ajoute une présence de vétéran à la formation des gardiens. Ils ont également signé Esther González, Lucía Rodríguez, Claudia Zornoza et Nahikari García. Om Arvind a rendu compte de toutes les signatures et il semble que l’équipe n’ait pas encore tout à fait terminé alors qu’elle essaie de détrôner Barcelone. Gardez un œil sur ses mises à jour.

