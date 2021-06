Sujet ouvert : 13 juin 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil Open sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Grosse frayeur à l’Euro 2020

Les spectateurs ont été choqués lorsque Christian Eriksen s’est effondré sur le terrain lors de l’affrontement entre le Danemark et la Finlande lors de l’UEFA Euro 2020 samedi. La fédération danoise a déclaré dans un communiqué un peu plus tard qu’Eriksen était stable à l’hôpital et subissait d’autres tests. Avec de bonnes nouvelles concernant le joueur, le match a ensuite repris après concertation avec les deux équipes.

Suite à la demande formulée par les joueurs des deux équipes, l’UEFA a accepté de reprendre le match entre le Danemark et la Finlande ce soir à 20h30 CET (à confirmer). Les quatre dernières minutes de la première mi-temps seront jouées, il y aura ensuite une pause de 5 minutes à la mi-temps suivie de la seconde mi-temps. – UEFA (@UEFA) 12 juin 2021

Le Danemark a fini par perdre le match 1-0. Pendant ce temps, Gareth Bale était décevant alors que son équipe faisait match nul contre la Suisse 1-1. Les Suisses ont dominé les débats et regretteront leurs occasions manquées.

La Belgique de Thibaut Courtois a remporté une victoire 3-0 contre la Russie grâce à un doublé de Lukaku et à un autre but de Thomas Meunier qui a remplacé Castagne blessé après que ce dernier s’est blessé à la tête en première mi-temps. Eden Hazard, qui se remet toujours en forme, n’a pas commencé le match mais a réussi à jouer 20 minutes. Entrée à la 72e minute pour Dries Merten. Un autre match, une autre feuille blanche pour Courtois.

Benzema de retour, l’Angleterre affronte la Croatie aujourd’hui.

Après quelques jours d’entraînement individuel, Benzema a repris l’entraînement avec le reste de ses coéquipiers aujourd’hui. L’attaquant français devrait participer au premier match de l’Euro Groupe F de son équipe contre l’Allemagne. Dans un match massif aujourd’hui, la Croatie affronte l’Angleterre et le capitaine Luka Modric pense qu’il y a eu un sentiment d’arrogance autour de l’équipe d’Angleterre, mais sait que l’équipe de Gareth Southgate n’a pas un tel ego et est prête pour le match d’ouverture de l’Euro 2020 de dimanche. « Cette arrogance n’est pas tant liée aux joueurs et à l’équipe nationale d’Angleterre qu’aux personnes qui les entourent – certains journalistes et commentateurs » ;

Aujourd’hui, 65 ans se sont écoulés depuis la première Coupe d’Europe.

Le 13 juin 1956, le statut de légende du Real Madrid dans la compétition débute en battant le Stade de Reims en finale (4-3). Le Parc des Princes de Paris a accueilli une finale palpitante, avec une avance de 0 à 2 pour les Français au début, avant que Di Stéfano et Rial n’annulent leur avantage avant la pause. A 62 minutes de la fin, Hidalgo a remis le Stade de Reims devant mais notre équipe a inauguré son statut de légende en Europe avec une superbe remontée à la fin, scellée par les buts de Marquitos et Rial, qui ont bouclé son doublé. Soixante-cinq ans après cette finale, le Real Madrid est le meilleur club de l’histoire de la Coupe d’Europe, avec 13 titres.

Real Madrid

ICYMI : Gestion du podcast de Madrid : The Pre Euros / Luis Campos / Brahim Mailbag.

Dans ce podcast, Kiyan Sobhani et Lucas Navarrete abordent toute une gamme de sujets allant du « départ de Mesut Ozil du Real Madrid, et comment est-il ou non lié à Martin Odegaard » à « Combien de temps Florentino Perez sera-t-il encore président du Real Madrid ? ‘. Écoutez-le.