Sujet ouvert : 13 novembre 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil Open sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Une offre de janvier pour Mbappe n’est toujours pas exclue.

Il ne reste plus longtemps d’ici au 1er janvier, jour où Mbappe pourra négocier librement avec d’autres clubs sans demander l’autorisation du PSG, son club actuel. C’est, bien sûr, s’il ne signe pas une prolongation de contrat. Un rapport de Marca indique cependant que le Real Madrid envisagerait de faire une offre pour maintenir de bonnes relations avec le PSG. Ils ne savent pas ce que le club français fera de cette offre, mais ils veulent leur prouver que toutes les discussions de transfert à la fin de cet été n’étaient pas seulement pour montrer à Mbappe que le club a fait de son mieux mais n’était pas t en mesure de le signer. Ils veulent en fait faire une offre qui permette au PSG de récupérer une sorte d’argent en janvier, plutôt que de le perdre gratuitement cet été.

Si ce rapport est vrai, il semble un peu ridicule que le Real Madrid fasse tout son possible pour apaiser le PSG surtout lorsqu’une offre plus que juste n’a même pas été reconnue par le club parisien. Le PSG a également parlé publiquement du fait que Los Blancos n’avait pas fait la « bonne chose » après la fin de la saga des transferts. Florentino Perez n’est pas quelqu’un qui aime aggraver ses relations avec qui que ce soit, mais il est juste de dire qu’il a fait sa part. Cela étant dit, il sera également intéressant de voir quel type d’offre est présenté le cas échéant.

Si Vinicius peut faire cette seule chose, cela pourrait amener son jeu à des hauteurs incroyables.

La saison dernière, Vini travaillait beaucoup des deux côtés du terrain et causait beaucoup de chaos dans le dernier tiers. Mais, comme cela a été le cas pour trois de ses quatre saisons au Real Madrid, le produit final a manqué à tant d’occasions. Le Real aurait pu marquer beaucoup plus au cours des trois dernières saisons si Vinicius avait été plus clinique. Cette saison, Vinicius travaille intelligemment. Il ne revient plus aussi souvent qu’avant. Il préserve son énergie pour le moment où il a le ballon avec lui. Le Brésilien s’est amélioré dans tous les aspects de son jeu, y compris le plus important pour un attaquant ; être clinique devant le but.

Cependant, il y a encore une autre chose qu’il peut ajouter à son répertoire. Jouer comme ailier droit. Chaque fois que nous avons vu le Brésilien jouer là-bas, cela ne s’est pas avéré être génial. L’une des raisons est que cela donne à Ancelotti des options en attaque. Il peut chercher à jouer Eden Hazard à gauche si le besoin l’exige mais, plus important encore, nous devons regarder vers l’avenir. Il y a de fortes chances que Kylian Mbappe arrive l’été prochain. Maintenant, Mbappe est principalement un ailier gauche. Il peut jouer sur les trois positions de l’attaque, mais il est vraiment explosif à gauche et partage en fait des traits avec Cristiano Ronaldo et même Vinicius Jr, donc jouer votre meilleur joueur à sa meilleure position donnerait, en théorie, le meilleur. résultats, c’est pourquoi il vaut mieux avoir le Français à gauche.

Qu’en pensez-vous? En ce qui concerne également la percée de Vinicius cette saison, il y a une question à laquelle j’ai réfléchi et j’aimerais savoir ce que la communauté pense. N’hésitez pas à voter ci-dessous et à expliquer votre raisonnement dans les commentaires.

Sondage

Vinicius aurait-il eu sa saison d’évasion si Zidane était toujours là?

0%

Oui. C’était juste une question de temps. (0 voix)

0%

Non. Ancelotti a fait ressortir le meilleur de lui. (0 votes) 0 votes au total Votez maintenant

ICYMI : Les avantages de David Alaba l’emportent largement sur les inconvénients.

Dans cet article, Mehedi Hassan Pranggon fait une analyse plus approfondie des premiers mois de David Alaba au Real Madrid. Donnez-lui une lecture.