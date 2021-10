Sujet ouvert : 13 octobre 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil Open sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

L’entraînement est de retour au Real Madrid City

La mise à jour de Toni Kroos comprend une vue imprenable sur Dar Bouazza, au Maroc

Camavinga est de retour à l’entraînement en salle

C’est une très bonne nouvelle après quelques inquiétudes concernant l’ecchymose au pied gauche.

Gestion de la contribution des membres de Madrid

Sujet : Mbappe s’intégrerait-il vraiment bien au Real Madrid ? En détail pourquoi ou pourquoi pas ?

RMAlvin :

Mbappe s’intègre PARFAITEMENT dans ce Real Madrid en tant que 2e attaquant aux côtés de Benzema. Je ne m’inquiète pas pour Vinicius ou Rodrygo car Mbappe est compatible avec l’un ou les deux. Pour l’option A, Rodrygo travaille là où le manager opte pour 433, et donne à Madrid 3 attaquants au QI très élevé avec une excellente finition – très semblable à la BBC si vous y réfléchissez, mais ils n’ont pas le physique de la BBC qui leur a permis de dépasser leurs adversaires quand le jeu au sol ne fonctionnait pas, et aucun des 3 ne va casser les lignes autrement qu’en passant. Cela vous apporte l’option B, où vous pouvez courir avec Vinicius en tant que LM dans un 442 avec des goûts de Valverde ou Brahim chez RM – cela a bien sûr l’inconvénient de formations déséquilibrées et de jouer Valverde hors de position (ou de sacrifier Valverde pour un autre attaquant ce qui nous donne un milieu de terrain mince à 2). Option C si vous êtes un pur mal et que vous ne voyez aucun des Brésiliens se lier à Mbappe, les deux sont abandonnés au profit d’un milieu de terrain en diamant – les inconvénients ne sont pas larges et nos FB ne sont pas des dynamos offensives ces derniers temps, donc s’il n’y a pas de solution balle, il n’y a pas de joie.

J’y réfléchis juste sous différents angles.

Il y a une question clé qui vient à l’esprit du point de vue de la construction à long terme. Qu’apporte Kylian Mbappe concernant la situation tactique que le Real Madrid semble affronter de manière cohérente à la fois en UCL et en Liga? Cette situation étant diverses formes de structures défensives compactes dans la moitié des oppositions dans le but de refuser les canaux et l’espace du Real Madrid au milieu – des blocs bas dans les cas extrêmes – puis une contre-attaque de base avec l’athlétisme.

Les joueurs offensifs vantés du Real Madrid peuvent parfois être neutralisés lors de matchs difficiles en leur refusant la possibilité d’opérer. Cela met alors la pression sur les autres lignes pour qu’elles produisent et fonctionnent davantage. Nous rencontrons des difficultés à trouver de la place pour les courses/à travers les balles dans l’espace. Les défenses sont capables d’entrer dans un set face à nos joueurs et le Real Madrid ne prend pas de retard. Ce n’est pas un problème de personnel de milieu de terrain – nous avons des joueurs qui sont passés maîtres dans l’art de casser des lignes, de passes verticales, de frapper des joueurs faisant des courses et de porter le ballon verticalement – c’est un problème de trouver de l’espace pour opérer en raison de certaines menaces offensives. L’opposition a opté pour une tactique qui signifie que le ballon est recyclé ou poussé vers les ailes pour des centres, ce dernier n’étant pas notre force sans Cristiano. Le point fort de Mbappe n’est ni de combattre les joueurs à l’intérieur de la surface ni de frapper en croix.

Les équipes avec les ambitions d’un Real Madrid doivent créer de diverses manières pour être écrasantes.

Bien qu’il ne soit pas vraiment un prédateur du banc des pénalités, Mbappe serait l’atout à récupérer pour cet objectif. Mbappe est intelligent avec un jeu rapide aux pieds et il est bon dans les espaces restreints, ce qui est superbe lorsque nous devons attaquer et marquer grâce à une défense compacte. Mais plus crucial que cela, ses plus grands atouts sont : 1. la capacité de battre n’importe quel joueur – ou un certain nombre de joueurs – pour le rythme et d’avoir toujours le contrôle pour tenir le ballon, 2. la capacité d’étirer les lignes et de forcer les défenseurs à sortir de un ensemble compact, 3. et la capacité de faire des courses derrière la ligne arrière, ce qui oblige les équipes à défendre face à leur objectif.

Avec ces traits à l’esprit et en s’appuyant sur cette dynamique, Mbappe se marie bien avec les (futurs) attaquants du Real Madrid tels que Brahim Diaz ou Rodrygo – un peu comme il le fait avec Neymar. Mais encore faut-il se demander si nous pensons de manière critique : beaucoup de ses traits seraient-ils neutralisés par la même approche que les équipes utilisent actuellement contre le Real Madrid ? Nous avons dans Benzema, Rodrygo et Vinicius des joueurs dont les forces contre des défenses disciplinées chevauchent en fait celles mentionnées ci-dessus. La principale faiblesse tactique de ce type de ligne de front est que nous n’avons toujours personne pour obtenir des buts de tête faciles à partir de centres ou créer une option de puissance directe. Et encore une fois, éviter l’unidimensionnalité est la clé pour une équipe qui cherche à dominer.

L’associer non pas à un faux 9 mais à un 9 traditionnel pourrait avoir plus de sens à long terme au vu des tactiques utilisées par les équipes pour contrecarrer le Real Madrid. Ramenez la menace du but de la tête si les équipes nous donnent la croix. Nous ne le trouvons pas joli, mais s’il est là, utilisez-le. Un 9 traditionnel permet à une équipe d’aller directement comme option tactique d’ouverture. Il fonctionne comme une méthode pour perturber les sets défensifs et mettre en place la presse haute. C’est donc tactiquement que j’ai plus de questions sur Mbappe / Benzema ou Mbappe / Vinicius en tant que lignes de front fondamentales.