Sujet ouvert : 14 août 2021

C’est le jour du match !

Los Blancos commencent leur saison aujourd’hui. Voici notre liste d’équipes pour le match contre Alaves :

Lors de la conférence de presse d’hier, Ancelotti a confirmé qu’Odegaard, qui est impliqué dans un éventuel transfert à Arsenal, n’était pas encore inscrit. Vallejo et Ceballos n’ont pas non plus été enregistrés, mais Ceballos n’est pas disponible en raison d’une blessure. Ainsi, les joueurs qui ne figurent pas sur la liste des joueurs pour les débuts en Liga sont : Carvajal, Mariano, Marcelo, Mendy, Kroos, Ceballos, Ødegaard et Vallejo.

Selon Marca, Miguel Gutierrez commence ce match. Si cela s’avère être le cas, le plan d’Ancelloti est d’utiliser Alaba comme défenseur central, car Nacho et Militao sont disponibles. Il y a aussi la rumeur selon laquelle Isco sera dans le onze de départ aujourd’hui.

Rumeurs d’hier : Odegaard et Mbappé.

Les rumeurs continuent sur le fait que Mbappé ne veut pas continuer au PSG et qu’il parlera de son avenir lundi. Son désir est d’être le leader et le visage d’un projet. De plus, le Real est apparemment prêt à offrir 120 millions d’euros au joueur. Deux sources fiables en France, L’Équipe et Le Parisien, ont rapporté que le Real Madrid prévoyait de faire le transfert officiel du joueur ce mois-ci. Cependant, il y a une rumeur qui nie cela car le Real ne veut pas déclencher une guerre avec le PSG.

La mauvaise nouvelle est que le Real pourrait vendre Odegaard à Arsenal. Le joueur aurait demandé une place garantie dans le onze de départ et le Real Madrid a refusé. Ancelotti a commenté la place d’Odegaard dans la conférence de presse :

Ødegaard a bien fait mais je lui ai dit qu’au milieu de terrain il y a beaucoup de concurrence – car il y a 8 joueurs là-bas.

Que pensez-vous d’Odegaard ?

Le Real Madrid vendra-t-il Odegaard pendant ce mercato ?