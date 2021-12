Sujet ouvert : 14 décembre 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil ouvert sera publié chaque jour par l’un des mods avec qui vous feriez totalement une soirée sushi : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou… votre Empereur du Banhammer !

Le tirage au sort du Real Madrid en UCL en quelques mots

Dit moi si j’ai bien compris. C’est le jour du plus grand tirage au sort dans le monde du sport. Et vous gâchez les pots fous? HOW-je veux dire… Wow… juste WOW… Ensuite, vous refaites tout le tirage. Les résultats? Vous donnez à nouveau l’Atletico à Ronaldo et faites correspondre Messi, Mbappe et Ramos contre le Real Madrid. Je dirais que vous seriez pardonné si vous pensiez que cela semble louche. Je ne dis pas directement que c’était truqué ou quoi que ce soit, mais… Vraiment ?!?! ça frappe toutes les personnes aussi étrange, que quelque chose comme ça puisse être foiré. Eh bien, les équipes devront faire face à ce qu’elles ont obtenu lors du tirage au sort final.

Ça ne sert à rien de se plaindre

Quand tu as un travail à faire

J’ai passé mes soirées en Champs League

Et c’est là que je t’ai rencontré ouais

(sur l’air de « Summer of 69 » de Bryan Adams)

Le PSG tente d’attirer Vinícius Junior dans la capitale française. Ils ont déjà pris contact avec l’ailier de 21 ans, qui n’a toujours pas signé de contrat amélioré avec le Real Madrid. (Source : El Nacional) pic.twitter.com/hv0ThGJdlt – Transfer News Live (@DeadlineDayLive) 13 décembre 2021

Bonne journée Madridistas. Et que le Madridismo soit avec nous tous… parce que nous en aurons certainement besoin à première vue.