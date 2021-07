Sujet ouvert : 14 juillet 2021

in

Le Real Madrid pense que les clips audio divulgués font partie d’une campagne contre la Super League européenne.

Le Real Madrid pense que les citations des audios divulgués publiés mardi matin font partie d’une campagne de diffamation contre le président Florentino Perez et son projet raté de Super League européenne.

Les citations datent de 2006 et ont été initialement publiées en 2015, donc Los Blancos pensent que le moment de leur resurfaçage fait partie d’un complot continu visant à ternir l’image de leur président.

Dans les conversations divulguées, Perez a qualifié les icônes du club Iker Casillas et Raul Gonzalez de «fraudes» et a critiqué les joueurs en général comme «égoïstes» et à ne pas faire confiance.

Kiyan Sobhani, Matt Wiltse, Sam Sharpe, Kristofer McCormack et Ruben Skjerping en discutent davantage dans le podcast Managing Madrid.

Encore un match à huis clos prévu ce dimanche.

❗️| Le Real Madrid jouera son deuxième match amical dimanche contre le Rayo Vallecano à Valdebebas à huis clos.@marca — Madrid Xtra. (@MadridXtra) 13 juillet 2021

Le club a également confirmé son deuxième match amical contre l’AC Milan de Stefano Pioli.

Plusieurs joueurs du Real Madrid ont été liés à un transfert à l’AC Milan. Brahim Diaz pourrait être un joueur de l’AC Milan au moment où ce match se jouera avec de nombreux rapports suggérant qu’un prêt avec option d’achat a été finalisé. Le Real Madrid détiendrait alors une option de rachat sur le joueur. Parmi les autres joueurs liés, citons Luka Jovic et Alvaro Odriozola.

Équipe du tournoi pour l’Euro 2020 et la Copa America 2021

Aucun joueur du Real Madrid n’a fait partie de l’équipe du tournoi Euro 2020 qui devrait être composée principalement de joueurs d’Angleterre et d’Italie, mais Casemiro était le seul Madridista à avoir fait partie de l’équipe du tournoi Copa America 2021. Faites-nous savoir dans les commentaires si vous êtes d’accord avec ces sélections.