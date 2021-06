Sujet ouvert : 14 juin 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil Open sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

J’ai presque oublié dans quel mois nous sommes, smh.

Il y a eu une chaîne croissante silencieuse de joueurs confrontés à des problèmes cardiaques. De Fabrice muamba, iker, lucas silva, dani carvajal etc et maintenant Christian Eriksen. Selon ESPN, Eriksen a subi un arrêt cardiaque il y a 2 jours. Et il y a des discussions selon lesquelles il pourrait être forcé de prendre sa retraite s’il veut vivre plus longtemps. Quelle pourrait être la cause sous-jacente de ce diable rampant lent mais soudain qui met brutalement fin aux carrières. Vous ne vous attendriez pas à cela chez les athlètes en raison de leur mode de vie sain. Mais ce n’est jamais hors du champ des possibles pour qui que ce soit.

Le transfert fantastique de nombreux Madridistas, Kylian Mbappe, a fait l’actualité ces derniers temps et pas pour de bonnes raisons. Il y a des problèmes persistants entre la tortue ninja et le kart depuis que Giroud est publiquement sorti pour parler de ses coéquipiers français ne lui passant pas le ballon.

Personnellement, je n’ai aucun joueur dont je puisse dire qu’il est clairement un favori pour ce prix. Cette année a été particulière dans le football. Je ne peux pas nommer un joueur de Chelsea ou de la ville qui le mérite. Si Kante l’emporte sur 2-3 semaines de bon football, alors Dieu nous aide. Lewandowski/Bayern n’est plus le même depuis qu’il a remporté le meilleur prix de la FIFA, malgré de nombreux buts. Les euros pourraient déterminer quel joueur obtient un gros coup de pouce pour le prix.

Je vais être honnête avec vous, je ne suis pas ravi du retour d’Ancelotti ni de certaines des prolongations de contrat que nous avons faites récemment. Mais j’espère toujours le meilleur pour notre club.