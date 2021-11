Sujet ouvert : 14 novembre 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou à démarrer vos propres discussions ! Le fil Open sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Los Blancos ont-ils raté un joyau caché chez l’attaquant?

Nous ne sommes pas le club le plus patient et cela peut nous coûter cher selon l’évolution de ce jeune joueur. Je parle d’Hugo Duro. Duro, comme vous vous en souvenez peut-être, était un joueur du Real Madrid Castilla la saison dernière. Nous l’avons prêté par Getafe, et il jouait vraiment bien pour Castilla. Il a marqué 12 buts en 19 apparitions et a permis à Castilla d’être une équipe très compétitive la saison dernière. L’Espagnol a également fait de nombreuses apparitions pour la première équipe, à l’époque où la crise des blessures du Real Madrid était à son apogée. Il est sorti du banc contre Valladolid, l’Atalanta en Ligue des champions et la Real Sociedad, aidant le Real à enregistrer deux victoires et un match nul.

Comme indiqué précédemment, le Real Madrid n’était pas disposé à déclencher l’option d’achat de 4 millions d’euros et le joueur est donc retourné à Getafe et a maintenant rejoint Valence pour un prêt d’une saison. Pour Valence, Duro a marqué quatre buts et marque en moyenne un but toutes les 142 minutes pour le club. Ce n’est en aucun cas un retour incroyable, mais ce n’est pas mal étant donné que c’est un nouveau club, sous un nouveau manager et sur de nouveaux postes également. Ce qui est plus intéressant, c’est qu’il n’a pris que 12 clichés au total. C’est un taux de conversion de 33%, ce qui est génial. Cela montre qu’il n’a pas vraiment besoin de faire beaucoup dans le dernier tiers pour être efficace pour le club.

Pour cette raison, il est 5ème (CINQUIÈME) en Europe en surperformance xG (il surperforme son xG de quatre fois) et troisième en Liga, derrière notre propre duo de Karim Benzema et Vinicius Junior. C’est ce dont le Real Madrid a besoin de ses joueurs de banc. Quelqu’un qui peut simplement être remplacé et changer le jeu pour le Real Madrid. Duro n’a joué que six minutes contre l’Atletico Madrid, et il a marqué deux buts – tous les deux dans les arrêts de jeu – et a aidé Valence à s’échapper avec un point. Il sera intéressant de voir comment cette situation évolue.

Après avoir résisté si longtemps, Jovic pourrait être ouvert à un prêt.

Comme l’a rapporté Marco Ruiz de l’AS, Luka Jovic est désormais prêt à quitter le Real Madrid dans la fenêtre de transfert d’hiver sur un autre accord de prêt. Jovic veut toujours rester à Madrid et faire ses preuves, mais il serait tout aussi disposé à sortir en prêt pour faire ses preuves avec un club de haut niveau.

Nous avons déjà vu l’Inter Milan lié à l’international serbe, qui a été une cible populaire pour les clubs de Serie A dans le moulin à rumeurs. Et la ligue est une bonne destination pour les joueurs offensifs, comme peuvent en témoigner Borja Mayoral et Brahim Diaz.

Cependant, si le Real Madrid prêtait Jovic, qui peut dire qu’il aurait des opportunités? Son deuxième prêt à Francfort est loin d’être couronné de succès. Des clubs comme l’Inter et Arsenal peuvent être intéressés, mais y a-t-il des raisons de croire qu’il deviendrait important pour l’un ou l’autre ? Il y a aussi la question de la forme physique de Karim Benzema et le fait que Mariano Diaz semble être le seul attaquant de sauvegarde si Jovic devait partir cet hiver. Mis à part Rodrygo Goes ou même Eden Hazard ou Isco en tant que faux neuf, il n’y a pas d’autre option avec Jovic parti.

Kiyan et Lucas ont également discuté de l’avenir de Jovic et Isco dans ce podcast au cas où vous l’auriez manqué.

Benzema continue de faire son travail alors que la France se qualifie pour la Coupe du monde.

L’attaquant a également reçu une ovation debout après avoir été remplacé au Parc des Princes.

Karim Benzema depuis son retour en France : • 12 jeux.

• 8 buts.

— 2 contre le Portugal, 2 contre la Suisse, 1 contre la Belgique et 1 contre l’Espagne.

• 2 passes décisives.

• Vainqueur de la Ligue des Nations. pic.twitter.com/c6s7UUngLx — Madrid Xtra. (@MadridXtra) 13 novembre 2021

La Belgique est également qualifiée.

Bale est de retour !! Pourrait-il aider Madrid à remporter l’argent cette saison ?

Un petit Brésilien du nom de Rodrygo a peut-être son mot à dire, mais on peut certainement l’espérer. Gareth doit également faire cette chose appelée rester en dehors de l’hôpital pour que cela se produise. Quoi qu’il en soit, il a fait 100 apparitions pour le Pays de Galles hier soir contre la Biélorussie, son premier match depuis août. Félicitations à lui.