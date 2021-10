Sujet ouvert : 14 octobre 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil ouvert sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Le twitter du Real Madrid a partagé des images de Mendy, Kroos et d’autres dans la salle de musculation.

Cela est passé un peu sous le radar, mais Eder Militao a accompli la tâche difficile de consolider sa place de défenseur central droit de départ pour Los Blancos. Avec tout ce que le Real Madrid a mis en avant en attaque, en particulier sous Ancelotti, ce n’est pas une tâche facile de fournir de la force à l’équipe à partir de cette position. Il pourrait diriger quelques têtes supplémentaires au but, mais il vient remplacer de grands défenseurs centraux et ses connaissances par l’expérience ne font que grandir. C’est quelque chose dont les Madridistas doivent être excités à long terme.

Il s’est un peu contracté les ischio-jambiers, comme MM l’a rapporté ici. Il n’est pas exclu pour Shaktar.

S. Siguero explique de manière convaincante comment le défenseur central allemand pourrait aider cette équipe et être une signature pratique.

En parlant du numéro 9, ce passage a déjà été posté ici, mais j’aime toujours le lire dans le but de construire l’équipe pour la grandeur. Il semble impossible que nous en voyions jamais un autre comme Ronaldo.

Lorsque Cristiano Ronaldo a rejoint le Real Madrid, il avait vingt-quatre ans, soit plusieurs années de moins que Di Stefano. À l’âge de vingt-deux ans, en 2007, Ronaldo avait reçu les nominations au Ballon d’Or et au Joueur mondial de la FIFA de l’année. L’année suivante, il remporte son premier Ballon d’Or et le prix du Joueur mondial de l’année de la FIFA.

En règle générale, il faut un certain temps à un nouveau jeune joueur pour absorber et apprécier les attentes de la communauté du Real Madrid. Selon les entraîneurs, Ronaldo a toujours été un travailleur incroyablement acharné et s’entraîne et s’entraîne avec autant d’intensité qu’il joue dans un match. Tous les entraîneurs parlent de la façon dont il donne un merveilleux exemple et a une incroyable mentalité de gagnant. Son corps sculpté est un rappel visible à ses coéquipiers et aux membres de la communauté de son dévouement et de son engagement.

Cristiano Ronaldo pratique dans trois domaines clés : tactique (conscience, compréhension, prise de décision et scénarios de but), physique (vitesse, force, endurance et agilité) et technique (les bases, les passes, le tir, les mouvements, les virages, et d’autres compétences pour dominer un à un). Il travaille constamment sur des jeux à une touche et à deux touches (avec de nombreuses répétitions à la fois), ainsi que des mouvements qui deviennent imprévisibles et donc très difficiles à défendre. Il passe du temps dans la salle vidéo à étudier les tendances des autres joueurs. Les entraîneurs ajoutent que Ronaldo a la « personnalité », la mentalité et l’attitude gagnantes.

Les entraîneurs ont souligné que ce qui passe inaperçu sur le terrain, c’est la façon dont il a ajusté son jeu pour augmenter l’efficacité de l’équipe dans son ensemble. Il a appris à créer de l’espace et à utiliser le physique qu’il a ajouté à son corps et à son jeu pour donner plus d’opportunités à ses coéquipiers. Les entraîneurs ont décrit comment il a fait de légers ajustements pour aider l’ensemble de l’équipe lorsque Bale a rejoint. Tous les joueurs ont dit qu’il était un excellent coéquipier et savait quand et comment dissiper la pression avec un bon sens de l’humour ou unir l’équipe avec des rituels ludiques (par exemple, le cri de guerre de Ronaldo et de l’équipe est « Siiiiiiii »). Il est devenu un coéquipier respecté et un leader par l’exemple et a par conséquent remporté le Ballon d’Or en 2013 et 2014. Bien qu’il soit connu pour marquer des buts, il assiste et prépare discrètement ses coéquipiers, leur permettant de marquer. En 2014-2015, il était le meilleur passeur du Real Madrid avec vingt-deux en cinquante-quatre apparitions. Même sans ballon, Ronaldo aide l’équipe. Les entraîneurs ont souligné les possessions supplémentaires que Ronaldo crée pour son équipe avec sa vitesse et son intensité en faisant pression sur les gardiens de but ou les joueurs défensifs pour faire des passes rapides et longues qui sont souvent infructueuses. Sa présence dominante en tant que menace de score et d’assistance oblige les joueurs défensifs à rester près de lui (une attraction comme la gravité) qui crée de l’espace et des opportunités pour ses coéquipiers. Les entraîneurs l’ont félicité pour la façon dont il a aidé James à s’intégrer dans l’équipe, et James a été l’un des plus grands bénéficiaires des passes décisives de Ronaldo. Les entraîneurs décrivent Ronaldo comme ressentant une profonde responsabilité personnelle envers tout le monde s’il ne respecte pas les normes les plus élevées qu’il attend de lui-même, comme s’il laissait tomber les gens qu’il aime. On dit que cette passion est très rare pour un joueur avec son talent et son succès extraordinaires.

Au-delà des compétences incroyables, ce que Ronaldo apporte à l’équipe est une éthique de travail extraordinaire. Il est difficile pour un entraîneur de dire constamment aux joueurs vedettes ce qu’ils doivent faire et de les pousser. Ronaldo donne l’exemple pour le travail acharné afin que l’entraîneur n’ait pas à motiver les stars à travailler dur à l’entraînement. […] Les jeunes joueurs imitent ses bonnes habitudes.