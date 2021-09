Sujet ouvert : 14 septembre 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil Open sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Liste des effectifs pour l’UCL

Le club a publié la liste des effectifs pour le match de demain contre l’Inter Milan. Mendy n’est pas inclus dans la liste, car il a fait une rechute et ne s’est pas entraîné sur le terrain hier. Marcelo ne voyagera pas non plus, car il ressent un malaise à la jambe droite et passera des examens médicaux.

Bale manquera probablement les matchs contre l’Inter, Valence, Majorque, Villarreal, Sheriff et Espanyol en raison d’une fracture aux ischio-jambiers à la jambe droite.

Le troisième kit

Zidane au Bernabéu

Zidane était au Bernabéu avec sa femme en train de regarder le match contre le Celta. Selon Gol, les Madridistas ont déclaré :

Zidane, tu es le numéro 1, toujours ! Revenir! Reviens quand tu veux !

Il s’est dit heureux de revenir au Bernabéu. Lorsqu’on lui a demandé si c’était bizarre d’être dans les gradins, Zidane a répondu :