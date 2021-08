Sujet ouvert : 15 août 2021

in

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil Open sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Quelle victoire !

Los Blancos a réalisé une bonne performance en seconde période et a gagné 4-1 sur Alavés. C’est une bonne façon de commencer la Liga. Comme d’habitude, le jeu a été couvert dans les articles suivants : Réaction immédiate, Notes des joueurs et Trois questions et trois réponses.

C’était aussi un match spécial pour Courtois, puisqu’il a terminé son 100e match pour le Real Madrid en Liga

Conférence de presse d’après-match

Lors de la conférence de presse d’après-match, Carlo a parlé de plusieurs joueurs et du jeu, voici quelques-unes de ses citations :