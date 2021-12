Sujet ouvert : 15 décembre 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil ouvert sera posté chaque jour par l’un des mods avec qui vous feriez totalement une soirée cocktails : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou… votre Empereur du Banhammer !

Ceci est un article intéressant de Juan Ignacio Garcia-Ochoa (disons que 5 fois plus vite). Si vous n’avez pas envie de tout lire, j’ai sélectionné quelques parties à partager avec vous, que vous pouvez lire à la place.

D’un match nul relativement favorable, avec tout le respect que je dois au club actuellement troisième de la Liga Portugal Bwin, à un match nul contre un ancien ennemi Lionel Messi, cible de transfert Kylian Mbappé et le reste de leurs coéquipiers bien payés, la frustration à l’Estadio Santiago Bernabeu est compréhensible sinon justifiée.

Non seulement, alors, ont Real Madrid a obtenu un tirage plus difficile qu’initialement, mais la combinaison de UEFA et leurs alliés PSG frotte le sel dans la plaie. Cela attise de nombreux désaccords antérieurs, notamment Real Madridla perception que UEFA‘s assoupli les règles du fair-play financier au profit PSG.

Pour UEFA, le président du club français Nasser Al-Khelaïfi est un allié contre Florentino Perez et son Super Ligue européenne des plans. PSG à l’époque étaient en faveur de coups de pied Real Madrid hors de Ligue des champions devant Los Blancos‘attache avec Chelsea.

Derrière des portes closes, Real Madrid seraient encore plus furieux qu’ils ne le révèlent publiquement, avec des termes comme « scandale » et « disgrâce » utilisés.