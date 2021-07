Sujet ouvert : 15 juillet 2021

in

Le Real Madrid annonce 300 millions d’euros de revenus perdus.

Le Real Madrid a présenté ses comptes de l’exercice 2020/21, qui a été fortement influencé par la pandémie de coronavirus.

Los Blancos ont estimé leurs pertes causées par COVID à 300 millions d’euros depuis mars 2020, lorsque LaLiga Santander a été forcée de s’arrêter et que l’Estadio Santiago Bernabeu a fermé ses portes. L’équipe n’a plus joué dans sa maison traditionnelle depuis.

Les comptes ne font pas état du projet de rénovation du Bernabeu, qui s’élève à 279 millions d’euros avec un prêt organisé le 30 juin 2021, pour 375 millions d’euros.

En plus de décrire les tactiques d’économie d’argent du club, telles que la réduction des coûts salariaux, le rapport prédit que «la reprise de la situation apportée par la pandémie ne sera pas immédiate. En conséquence, le club poursuivra ses efforts pour limiter les dépenses comme cela a été fait jusqu’à présent. »

Le Real Madrid a également affiché des bénéfices après impôts, avec un solde de 874 000 euros, après avoir terminé l’année 2019/20 avec un bénéfice de 313 000 euros. Par ailleurs, la dette nette est passée de 240 M€ à la fin de la saison 2019/2020 à 46 M€ à la fin de la saison 2020/2021.

“Le club est l’un des rares grands clubs européens à ne pas avoir subi de pertes au cours des deux dernières années”, a écrit le club. “Selon une étude de l’UEFA, les pertes d’exploitation accumulées par les clubs européens entre 2019/20 et 2020/21 atteindront près de six milliards d’euros.”

Plus de fuites !!!

Il vaut mieux être craint qu’aimé, si vous ne pouvez pas être les deux. -Niccolò Machiavelli

Quelque chose de malveillant se prépare. FloGate semble déterminé à faire tomber Thanos Flo et le timing est certainement intéressant. Au début c’était Raul et Casillas, maintenant Ronaldo, Mourinho, Del Bosque et même Fabio Coentrao ont été entraînés dans ce scandale.

| Florentino Pérez (2006) “Vicente del Bosque ? Il ne sait ni s’entraîner ni tactique. C’est un imbécile. On ne lui propose pas de poste parce que tout le monde sait qu’il n’est pas entraîneur. Del Bosque est le plus gros mensonge que j’aie vu de ma vie.” @elconfidentiel [leaked] — Madrid Xtra. (@MadridXtra) 14 juillet 2021

| Florentino Perez (2012): « Coentrao ? Eh bien, il est un peu débile. Il conduit sans permis !”@elconfidencial [leaked] — Madrid Xtra. (@MadridXtra) 14 juillet 2021

Tout cela semble un peu ridicule. Peut-être que Flo ressent vraiment ça ou peut-être qu’il a passé une mauvaise journée et qu’il exprimait sa frustration. Qui sait. Une chose est sûre, cela ne semble pas vouloir s’en aller. Tous les madrilènes espèrent qu’aucune des parties concernées ne ripostera.

Florentino Perez, quant à lui, fait ce qu’il fait de mieux, se préparant à porter plainte contre le journaliste Jose Antonio Abellan et le journal El Confidencial pour avoir diffusé des extraits audio de conversations privées.

32 ans depuis le décès de Laurie Cunningham.

Surnommé le Black Pearl, le passage de Cunningham avec Los Blancos a été bref mais important. À l’été 1979, il a fait un geste historique en tant que premier joueur britannique à être transféré au Real Madrid, qui a payé à West Bromwich Albion des frais de 950 000 £. Il a marqué deux fois lors de ses débuts et a aidé le Real à remporter le doublé championnat et coupe.

L’impact de l’Anglais au Bernabéu a été immédiat. Soutenu par la qualité de Vicente Del Bosque et le poids lourd de Stielke au milieu de terrain, il a formé une excellente attaque avec Juanito et Santillana, ce qui a donné au Real Madrid le titre de champion. Il a disputé 29 des 34 matches de championnat, et si lors de la troisième journée il a inscrit l’un des buts qui ont permis aux merengues de remporter le Clásico au Bernabéu (3-2), lors de la 20e journée, le 10 février 1980, il est devenu Le pire cauchemar de Barcelone.

« Il nous a rendu fous avec ses dribbles, ses rafales, sa vitesse. Il était électrique, impressionnant », a rappelé Migueli, le défenseur central historique blaugrana qui a subi de première main cet après-midi malheureux au sein de l’équipe catalane. Placé sur l’aile, Cunningham était même de trop pour Zuviría, qui seulement trois mois plus tôt avait apprivoisé Diego Maradona lors de sa première visite au stade vêtu d’un uniforme des Argentinos Juniors. Personne ne pouvait l’arrêter.

Cunningham, le “Black Pearl”, vit pour un fait particulier : il est le dernier joueur du Real Madrid à quitter le terrain du Camp Nou sous les applaudissements des supporters de Barcelone, qui, le 10 février 1980, ont récompensé l’impressionnant spectacle qui a mené à une victoire 2-0 du Real. “Ovation pour Magnificent Cunningham”, a lu le titre du journal El Mundo Deportivo le lendemain.

Cunningham a fait 66 apparitions officielles pour le Real Madrid, marquant 20 fois. Après une blessure entravée, il quitte Madrid après la saison 1982-1983, rejoignant le Sporting Gijón puis Marseille. Le 15 juillet 1989, Laurie Cunningham est décédée dans un accident de la route alors qu’elle jouait pour le Rayo Vallecano, dans la banlieue de Madrid. Il laisse dans le deuil sa femme espagnole et leur fils.