Sujet ouvert : 15 novembre 2021

A venir pour le Real Madrid

La Liga, 14e journée : à Grenade, Dimanche 21 novembre.

Grenade plane juste au-dessus de la zone de relégation après avoir terminé le tableau intermédiaire de la saison 2020-2021. Ils viseront à lancer leur saison avec un match énorme pour eux et à faire gagner des points aux visiteurs de la capitale espagnole.

Robert Moreno est le manager, si vous vous en souvenez, qui a été licencié en 2019 de l’équipe d’entraîneurs de l’équipe nationale d’Espagne après que Luis Enrique l’ait publiquement humilié, le qualifiant de « déloyal » pour son ambition de devenir l’entraîneur-chef de l’Espagne.

Moreno a quitté le poste après la victoire 5-0 de l’Espagne sur la Roumanie le 18 novembre. « La seule personne responsable de l’absence de Robert Moreno dans mon équipe d’entraîneurs, c’est moi », a déclaré Enrique. « Il est venu me voir chez moi et m’a dit qu’il voulait diriger l’équipe à l’Euro 2020 et qu’après il serait heureux d’être à nouveau mon entraîneur adjoint. « Je comprends qu’il a travaillé très dur pour être l’entraîneur et qu’il est ambitieux – mais pour moi, c’est déloyal. Je ne ferais jamais quelque chose comme ça et je ne veux pas quelqu’un avec ces caractéristiques dans mon équipe.

L’effort pour signer Aurélien Tchouaméni se complique

Tchouaméni a été joué dans des positions défensives en tant que milieu de terrain, et pas principalement dans des rôles créatifs, d’orchestration ou d’attaque. Il gagne plus souvent des batailles 1v1 avec vitesse et puissance que de placer délicatement des balles traversantes sur les pieds des attaquants dans le dernier tiers. Mais il a la capacité technique de devenir un milieu de terrain plus complet, tout comme N’Golo Kante est passé du statut de pur DM.

On pourrait cependant faire valoir qu’il existe un chevauchement important des traits avec Casemiro, Valverde et Camavinga. Avec Modric à 36 ans et étant donné que le club a besoin d’un remplaçant clair et dominant pour le rôle plus créatif et offensif, il pourrait être judicieux d’aborder le rôle d’attaquant au milieu de terrain, par exemple investir dans un Florian Neuhaus ou Nicolo Barella. On pourrait également envisager avec plus d’urgence un éventuel remplacement direct des rôles plus profonds de Kroos en matière de progression du ballon, de contrôle de la possession et d’organisation de la presse chez Ryan Gravenberch, étant donné que Kroos a mentionné son intention de prendre sa retraite en 2023.

Le club, selon tous les témoignages, a confiance en Eduardo Camavinga, Fede Valverde et Antonio Blanco, et à juste titre, car ils se sont révélés être de bons jeunes joueurs prometteurs. L’ajout de plusieurs autres meilleurs milieux de terrain avec des instincts spécifiquement créatifs et des traits d’attaque naturels ne ferait que renforcer et solidifier la salle des machines de l’équipe pour l’avenir. La stratégie du club doit être de remplacer leurs milieux de terrain de classe mondiale dans l’ensemble et non un pour un.

Tous les signes indiquent que Mbappe arrive

Tous les signes indiquent que Mbappe arrive

C’est un exercice insatisfaisant de parler encore et encore de transactions qui n’ont pas encore eu lieu, mais dans ce cas, le sujet de son déménagement à Madrid continue d’être abordé explicitement avec le joueur. Il y a donc quelque chose de substantiel dont nous devons parler.

Ce sera un transfert gratuit puisque son contrat avec le PSG se termine après cette saison. Cela vous dit ce que des centaines de millions d’euros signifient pour les propriétaires du PSG s’ils ne voulaient pas le laisser partir pour ce que Madrid a offert.

D’après la façon dont Mbappe parle, notamment en mentionnant à maintes reprises à quel point il était déçu que le déménagement ne se soit pas déroulé, et d’après la relation qu’il entretient avec Benzema, le Real Madrid semble être la seule destination à laquelle il pense.

Au fait, aider à recruter Mbappe facteur dans le prix Ballon d’Or? Question rhétorique, évidemment.

Se souvenir du coup de tête de Zidane lors de la finale du WC 2006

Se souvenir du coup de tête de Zidane lors de la finale du WC 2006

C’était tellement incompréhensible car c’est arrivé dans le temps supplémentaire d’une finale avec le score dans l’impasse. Zidane avait été le meilleur joueur du tournoi – il a reçu le Ballon d’Or malgré le seul moment violent. Alors, qu’est-ce qui pourrait amener le Français à laisser son équipe tomber un homme à ce moment le plus crucial de tous? Materazzi a depuis raconté cette histoire à plusieurs reprises depuis, et il a franchi une ligne qui rend la réaction compréhensible.

« Il y avait eu un peu de contact entre nous dans la région. Il avait marqué le but de la France en première mi-temps et notre entraîneur (Marcello Lippi) m’a dit de le marquer. Après ce premier contact entre nous, je me suis excusé mais il a mal réagi », se souvient Materazzi. Les tacles tardifs, les altercations et les échanges se sont poursuivis jusqu’à 110 minutes, lorsque les choses ont atteint leur paroxysme. « Après le troisième affrontement, j’ai froncé les sourcils et il a rétorqué : ‘Je te donnerai ma chemise plus tard’. J’ai répondu que je préférais avoir sa sœur plutôt que sa chemise ». Ce fut la goutte d’eau pour Zidane, qui s’est retourné et a donné un coup de tête à Materrazi dans la poitrine. Après avoir examiné l’incident, l’arbitre l’a expulsé. Zizou en a parlé pour la première fois dans une interview pour Téléfoot en 2017 : « »Je ne suis pas fier de ce que j’ai fait. L’une des premières choses que j’ai faites a été de m’excuser auprès de tous les jeunes joueurs devant tout le monde, auprès de tous les entraîneurs qui essaient de s’assurer que le football ne concerne pas autre chose, pas ça. Mais cela fait partie de ma carrière, cela fait partie de ma vie et de choses qui ne sont peut-être pas si sérieuses mais c’est quelque chose que je dois accepter et prendre en compte.

La Fabrica du Real Madrid a passé un bon week-end

Marquez dans votre mémoire cet objectif d’un Pol Fortuny :

Marquez dans votre mémoire cet objectif d'un Pol Fortuny :

Haaland inquiète

Erling Haaland est l’une des cibles de transfert les plus recherchées au monde. Eh bien, si vous êtes du genre à penser qu’un 9 traditionnel est toujours un composant d’attaque efficace dans le jeu moderne.

Mais Haaland a actuellement une blessure aux fléchisseurs de la hanche, qui est essentiellement une récidive de la blessure à cette même hanche. Le Dr Raj explique ci-dessous que cette maladie peut être source d’inquiétude en raison de la possibilité d’aggraver facilement l’articulation portante. Ce n’est pas encore une raison pour changer d’avis sur le jeune attaquant, car dans le meilleur des mondes possible, il guérira très bien, mais cela donne une raison de faire une pause et de voir comment les choses se passent avec ça.