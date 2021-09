Sujet ouvert : 15 septembre 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou à démarrer vos propres discussions ! Le fil ouvert sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Les joueurs ont effectué la dernière séance d’entraînement avant le match à San Siro hier.

L’offre du Real Madrid pour Mbappé n’était pas assez bonne, et il n’y a pas d’autres offres. On n’imagine PAS notre avenir sans lui, je ne le vois pas partir à la fin de la saison

Ils ont de grands dribbleurs et il faut savoir les manier le plus longtemps possible. Nous jouerons avec un couteau entre les dents et nous espérons passer une de nos meilleures soirées devant nos fans.

Je suis préoccupé par l’organisation du Real Madrid. On a aussi vu une belle équipe avec Zidane, qui a gagné en Espagne et en Europe. Carlo offre toujours un bon jeu offensif à son équipe et en même temps leur apporte beaucoup d’organisation.