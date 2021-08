Sujet ouvert : 16 août 2021

in

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil ouvert sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Combien croyez-vous cet homme?

Josep Pedrerol risque tout sur ce truc de Mbappe à Madrid. Le crédit à lui, il est collé à ses armes et s’y est battu tout l’été. Le dernier en date de sa part indique que lors de la réunion d’aujourd’hui, Mbappe demandera au président du PSG de négocier avec le Real Madrid mais il ne demandera pas directement à partir.

Nous allons maintenant jouer à un jeu appelé « les prochaines heures ». Manche 1 : « La rencontre avec le PSG, c’est dans les prochaines heures ». Pour ce que ça vaut Pedrerol cet été a annoncé ce qui suit.

Ramos quittera le Real Madrid et d’abord dire que Ramos fera ses adieux avant tout le monde. Zidane va quitter le Real Madrid. Varane quittera le Real Madrid.

Pogba gratuit l’année prochaine ?

Cette affaire de transferts gratuits est certainement étrange. Le PSG a obtenu 4 joueurs de haut niveau gratuitement cette année, le Barça en a aussi. Madrid pourra-t-il avoir la même chance l’année prochaine ? Marca le pense certainement en déclarant que Pogba a pris sa décision et quittera Manchester United gratuitement à l’expiration de son contrat le 30 juin, son désir étant de rejoindre le Real Madrid.

L’Atletico et le Barca gagnent également le jour de l’ouverture.

L’Atletico Madrid a entamé dimanche la défense de son titre en Liga avec une victoire 2-1 contre le Celta Vigo grâce à deux buts de l’attaquant argentin Angel Correa. À la manière typique d’Atleti, le jeu s’est ensuite terminé par une bagarre de masse et un joueur de chaque côté a été expulsé. L’Atletico a eu la chance de ne pas concéder d’égalisation lorsque Aspas a contourné le gardien Jan Oblak, mais l’attaquant a en quelque sorte raté la cible avec le but béant. Les champions ont été contraints de défendre profondément dans leur moitié de terrain jusqu’à la 10e minute du temps additionnel pour prendre un départ idéal dans leur tentative de défendre avec succès un titre de champion pour la première fois depuis 1951.

Il y a un nouveau Messi en ville à Barcelone et son nom est Martin Christensen Goatwaite. Le Blaugrana n’a même pas réussi à vendre les 30 000 sièges attendus socialement éloignés. Seuls 20 384 supporters étaient là pour assister au nouveau GOAT. L’attaquant danois a inscrit non pas un mais 2 buts et également une passe décisive dans une performance d’homme du match. Tout va bien dans l’ère post Messi. Notamment, de nombreuses banderoles accrochées autour du Camp Nou accusaient Laporta de la sortie de Messi.

Nous avons perdu une légende du jeu.

Meilleur buteur de tous les temps du Bayern et légende de l’Allemagne, Gerd Muller est décédé dimanche à l’âge de 75 ans. 566 buts en 607 matches répartis sur 15 ans avec le Bayern. Il a marqué plus de fois (365) que tout autre joueur de Bundesliga. Il a été le meilleur buteur à 7 reprises, dont 5 à plus de 30 buts. Surnommé “Der Bomber”, il était également le meilleur buteur d’Allemagne avec 68 buts jusqu’à ce qu’il soit dépassé par Miroslav Klose en 2014.