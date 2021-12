Sujet ouvert : 16 décembre 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil de discussion ouvert sera publié chaque jour par l’un des mods avec lesquels vous feriez absolument un voyage de trekking : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou… votre empereur brandissant Banhammer !

Marca rapporte ce qui suit, concernant davantage d’épidémies de COVID dans l’EPL :

Les épidémies de COVID-19 dans divers clubs de Premier League mettent le lendemain de Noël et tous les jours de match autour des vacances de Noël en danger, deux matchs ayant déjà été reportés ces derniers jours.

le première ligue a publié lundi une déclaration pour informer les clubs des mesures de précaution qu’ils ont décidé de prendre à la suite des dernières épidémies à Tottenham Hotspur et Manchester United.

La Ligue est revenue à ses mesures d’urgence et augmentera la fréquence des tests de flux latéral et PCR COVID-19 des joueurs et du personnel.

« Le première ligueLes mesures d’urgence COVID-19 de , qui s’appliquent à tous les clubs, incluent des protocoles tels que le port de couvre-visages à l’intérieur, le respect de la distanciation sociale et la limitation du temps de traitement. Ceux-ci s’ajoutent aux tests plus fréquents.

Tous les footballeurs et le personnel subiront un test d’antigène quotidien avant de se rendre sur le terrain d’entraînement, en plus de deux tests PCR hebdomadaires.