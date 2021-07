Sujet ouvert : 16 juillet 2021

in

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil ouvert sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Déjà la première blessure de la saison à venir ?

Selon un rapport de Carlos Forjanes de l’AS, Ferland Mendy ne s’est toujours pas remis de cette blessure à la jambe et n’a pas du tout pu s’entraîner pendant les travaux préparatoires du Real Madrid. Il pourrait potentiellement manquer toute la pré-saison et, par conséquent, il serait désormais incertain pour le match d’ouverture de la Liga 2021-2022 de Los Blancos, qui se jouera dans la nuit du 14 août au Mendizorroza contre le Deportivo Alaves, notoirement difficile.

Il reste à voir quel est le statut de Mendy, et avec une blessure comme celle-ci, les choses sont particulièrement fluides. Pourtant, en raison de la nature persistante de cette blessure, qui trouble apparemment Mendy depuis des mois, les Madridistas devraient être préparés à la possibilité que l’arrière gauche manque le match.

Varane se rapproche de United.

Mohamed Bouhafsi de RMC Sport a indiqué qu’un accord a été conclu quasi contractuellement entre Manchester United et Raphaël Varane. Les discussions sont avancées entre les 2 parties. Il semble que Varane veuille essayer quelque chose de nouveau, mais devrait également recevoir un salaire que Madrid ne pourra pas égaler. Les Red Devils sont également apparemment sur le point de sécuriser Kieran Trippier.

Confusion concernant l’option de prêt ou d’achat simple de Brahim Diaz également.

On pensait que Brahim Diaz se rendrait à San Siro pour les deux prochaines années avec un prêt sec, comme l’a rapporté Matt Wiltse, mais Fabrizio Romano a contredit cela dans son tweet typique ” c’est parti “, indiquant que Milan a une option d’achat Madrid conservant une clause de rachat.

| Brahim Diaz à l’AC Milan, c’est parti ! Accord total conclu avec le Real Madrid : prêt jusqu’en juin 2023 [€3m fee] + option d’achat [€22m]. Le Real disposera d’une clause de rachat de 27 M€. Accord conclu et documents à signer. @FabrizioRomano [ ] — Madrid Xtra. (@MadridXtra) 15 juillet 2021

Quel que soit l’accord, il semble que Brahim n’exercera pas son métier au Bernabeu la saison prochaine.

ICYMI : Podcast Churros y Tácticas : la gymnastique financière du Barça ; Souvenirs classiques

Dans ce podcast, Kiyan Sobhani et Diego Lorijn sont de retour pour discuter des options financières du Barça, des souvenirs de la victoire 3 à 1 de Barcelone contre le Real Madrid lors du Clasico 2011 et bien plus encore. Écoutez-le si vous l’avez manqué.