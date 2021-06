Sujet ouvert : 16 juin 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou à démarrer vos propres discussions ! Le fil Open sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Ramos reste et part. C’est tout.

Quelle façon pour le Portugal de commencer les euros avec un premier but merveilleusement dévié par Guerreiro et une pénalité de masterclass générationnelle glorieuse, révolutionnaire, définissant une décennie, façonnant une époque, de nul autre que Cristiano. Comme si cela ne suffisait pas, il l’a suivi d’un classique, calma calma, fermant le stade le plus près possible de la ligne de but. Mettre le match à 3-0. L’INJECTER DANS MON VIENSSS !!! Renato Sanches est un joueur de balle. Je vois pourquoi Lyon a pu gagner la Ligue 1 avec lui.

Hier, la France comptait environ 2 buts déclarés hors-jeu. 2 buts qui auraient mis le match à 3-0 contre l’Allemagne. Grâce à VAR, ces objectifs n’ont pas eu lieu. Des sources disent que Giroud travaillait avec le VAR pour s’assurer que le but de Mbappe et ce qui aurait été le but de retour de Benzema, aidé par Mbappe, ne se soient jamais produits. Ça leur apprendra à lui passer, donc les buts compteront lol. Blague à part, Giroud a l’air d’être un gars sympa. Il a attrapé beaucoup de critiques ces derniers temps, en raison de son supposé bœuf avec Mbappe. L’Allemagne avait la possession mais semblait édentée en attaque sans un attaquant approprié.

Il y a 2 jours, l’Espagne a fait match nul contre la Suède. Tout ce que je peux dire, c’est que l’entraîneur-chef Luis Enrique mérite absolument l’équipe qu’il a choisie. Beaucoup de décisions qui lui prennent la tête et qui risquent de lui coûter très vite. L’Espagne est éternellement bénie avec une pléthore de milieux de terrain talentueux et qualifiés. Mais ils manquent toujours gravement d’un attaquant mortel pour se marier en haut. Ils n’en ont pas eu depuis David Villa et Fernando Torres. Vous pouvez comprendre pourquoi VDB a pratiquement joué sans attaquant en 2012 euros. Utiliser Fabregas comme un faux 9 à la place. La douleur en Espagne vient de Morata. Tout le monde est gérable. Peut-être qu’il y a une raison pour laquelle il ne peut pas durer plus de 2 saisons dans n’importe quel club où il a été depuis son départ initial en 2013-14, bien qu’il ait été racheté pour la saison 16-17 seulement et vendu à juste titre à Chelsea. Marquer 20 buts à deux reprises dans toute sa carrière, tous deux espacés. Il n’a que 28 ans. L’Espagne ferait mieux de produire quelqu’un de mortel en haut ou elle sera condamnée.

Chaque fois que je vois de grands joueurs jouer pour de petits pays comme LeVANdowski (c’est ainsi que les commentateurs anglais appellent toujours son nom, même s’il n’y a pas de « V » dans son nom) fait pour la Pologne. Je les plains toujours, car à moins que ce petit pays n’ait le cerveau d’un entraîneur ou ne génère suffisamment de joueurs talentueux à plusieurs postes. Ces grands joueurs ne font qu’accumuler les apparitions et souhaiteraient continuer à jouer pour leurs clubs nationaux.

J’ai besoin de vos prédictions ci-dessous. Ce sont les miens.

PRÉDICTIONS EUROS & COPA AMERICA :

GAGNANTS : Brésil/Portugal (Le Portugal a une équipe empilée et la Copa est à perdre pour le Brésil)



DARKHORSES : Uruguay/Italie

BOTTE D’OR : Neymar/Lukaku (Lukaku a déjà 2 buts)

BOULE D’OR : Neymar/Bruno Fernandes (J’ai le sentiment que Bruno surpassera Cristiano)

JOUEUR ÉCLAT : Facundo Torres (URG)/Jude Bellingham (ANG)

SEMI-FINALISTES : CHILI/FRANCE (Idc comment le Chili le fait, assurez-vous simplement qu’ARG ne progresse pas. Je ne note pas vraiment la France comme tout le monde malgré leur équipe (Ramos) empilée. Qu’ils gagnent ou perdent les euros, cela ne me surprendra pas. Dans cet euro, n’importe qui peut perdre)

L’ancien international danois, Peter Schmeichel, a critiqué la décision de l’UEFA de reprendre le match Danemark contre Finlande si tôt. Donner aux joueurs 3 choix pour jouer le reste du match le même jour ou le jouer le lendemain, ou renoncer au match 3-0. Avec l’équipe du Danemark sous la contrainte après avoir vu la vie d’Eriksen défiler devant leurs yeux, ils n’avaient pas vraiment le choix. Malgré la publication par l’UEFA d’une déclaration officielle indiquant que c’était le “souhait” des deux joueurs de continuer le match.

Suite à la demande faite par les joueurs des deux équipes, l’UEFA a accepté de reprendre le match entre le Danemark et la Finlande ce soir à 20h30 CET. Les quatre dernières minutes de la première mi-temps seront jouées, il y aura ensuite une pause de 5 minutes à la mi-temps suivie de la seconde mi-temps. – UEFA EURO 2020 (@EURO2020) 12 juin 2021

L’entraîneur du Danemark a également regretté d’avoir accepté la reprise du match si tôt depuis ses récents commentaires.

FAIT ALÉATOIRE

Pour te montrer à quel point je me fiche du barca parfois, pas tout le temps. J’ai récemment découvert que Martin Braithwaite jouait pour le Danemark… pendant tout ce temps, je pensais qu’il était espagnol LOL. Jusqu’à ce que je le voie récemment dans un maillot de l’équipe nationale du Danemark aux euros et je me disais « attendez, ça n’a pas de sens, pourquoi est-il là ? » puis j’ai fait quelques recherches et j’ai découvert qu’il n’était pas espagnol ou brésilien smh LOL.

Achraf quitte définitivement l’inter, a confirmé son agent. Je veux juste savoir combien nous allons tirer de ce terrible accord puisque l’Inter ne nous a toujours pas payé la facture légère qu’ils nous doivent.