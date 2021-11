Sujet ouvert : 16 novembre 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil ouvert sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Le conseil d’administration demande à Modric de signer à nouveau

Tout d’abord, c’est une bonne chose pour la légende croate du Real Madrid. Il voulait être là pour l’ouverture complète du Bernabeu (avec toute sa famille blonde) et maintenant il le fera.

Deuxièmement, il n’est certainement pas surprenant que les autres milieux de terrain qui viendraient et s’associeraient avec Kroos & Casemiro n’aient pas eu le meilleur temps pour être en forme et disponibles, ou soient clairement à un stade où ils ont une certaine croissance à faire avant se voir confier le rôle principal.

Troisièmement, si vous n’avez pas hâte de voir « KCM » une autre année dans le plus grand des matchs du Real Madrid, il y a une manière positive de voir cela : la voie est ouverte pour que les jeunes plaident leur cause pour les grands départs. . Ancelotti a déclaré qu’il récompense les performances des joueurs à l’entraînement et dans les matchs. Tout ce qu’il faudrait, c’est que l’un des jeunes milieux de terrain du Real Madrid le fasse de manière cohérente et convaincante au cours de ses apparitions.

VIA AS : Ancelotti a associé Rafa Marin à la formation de la première équipe

C’est une nouvelle assez importante et intéressante concernant la profondeur de notre défenseur central.

Carlo Ancelotti a intégré le défenseur de Castilla Rafa Marín à l’entraînement de l’équipe première du Real Madrid pendant la trêve internationale et le club a bon espoir que le joueur de 19 ans puisse devenir un pilier du Bernabéu quatre pour les années à venir. Le tacticien italien a identifié le défenseur central – qui mesure plus de 6″2′ – comme la perspective la plus prometteuse de l’académie et envisage de le promouvoir en équipe première étant donné le manque de couverture de son équipe sur la ligne arrière. En plus de sa présence physique, Marín est bon avec le ballon et peut le jouer par l’arrière tandis que sa taille fait de lui un atout aux deux extrémités du terrain, notamment sur coups de pied arrêtés. Il possédait également une qualité très demandée au Real Madrid en ce moment : il est extrêmement rapide. L’adolescent est devenu un élément fondamental de l’équipe Castilla de Raúl cette saison, faisant sept apparitions, et le staff technique du club a été impressionné par ses performances. L’entraîneur espagnol des moins de 21 ans, Luis de la Fuente, garde également un œil sur le développement de Marín, car La Rojita a également beaucoup de marge de progression en défense centrale.

Bale ne débutera pas pour le Pays de Galles lors du match de mardi

Le capitaine gallois Gareth Bale ne débutera pas le match de qualification pour la Coupe du monde mardi contre la Belgique ❌ – Sky Sports Football (@SkyFootball) 15 novembre 2021

Gareth Bale ne commencera pas lorsque le Pays de Galles affrontera la Belgique à Cardiff pour son dernier match de qualification pour la Coupe du monde du groupe E alors qu’il continue de se remettre d’une blessure aux ischio-jambiers. Le Pays de Galles est déjà assuré d’une place pour les barrages avant le match de mardi en raison de ses résultats en Ligue des Nations. Mais ils ont besoin d’au moins un point contre la Belgique pour être sûrs de terminer deuxièmes des hommes de Roberto Martínez dans la poule, ce qui leur donnerait les meilleures chances de faire match nul à domicile en demi-finale des barrages. La République tchèque a encore une chance de rattraper le Pays de Galles.

Bonnes nouvelles du Mexique

Santiago Solari se porte bien en tant qu’entraîneur en Liga MX. C’est impressionnant de sa part. La ligue supérieure mexicaine a une qualité respectable.

L’ancien entraîneur du Real Madrid, Santiago Solari, a mené l’équipe du Club América de la Liga MX à un record de 76 points depuis janvier. Jamais dans l’histoire moderne de la Liga MX une équipe n’avait réussi à marquer plus de points en un an. #rmalive pic.twitter.com/AL1ldYTap1 – Zone de Madrid (@theMadridZone) 15 novembre 2021

Une longue interview avec Kroos vaut la peine d’être lue

Les informations du Real Madrid sur Twitter ont publié cela. Toni est certainement le plus bavard du légendaire trio intermédiaire du Real Madrid – heureusement pour nous.

Le conseil de Kroos pour devenir footballeur : « Le plus important est de travailler dur et de s’entraîner tous les jours. Il est également important de prendre de bonnes décisions. Pour atteindre un niveau professionnel, il faut parfois dire non à des amis et continuer à s’entraîner. Ce n’est pas facile . Je suis passé par là. » – Infos Real Madrid (@RMadridInfo) 13 novembre 2021

