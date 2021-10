Sujet ouvert : 16 octobre 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil Open sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Prochain match : mardi, UCL, contre Shaktar à Kiev

Que devons-nous voir précisément ?

Dans l’une des colonnes précédentes de Kiyan, « Inquiétudes de la défaite contre l’Espanyol, et des choses qui doivent s’améliorer », le sujet est évoqué de ce à quoi cela va ressembler lorsque le Real Madrid commencera à se normaliser après le départ fulgurant de Benzema et Vinicius. Eh bien, cela ressemblait aux défaites contre Sheriff et contre l’Espanyol, ce qui était notre pire crainte en observant lors des matchs précédents que l’équipe n’avait pas encore l’air bien organisée pour se défendre contre les passes et les mouvements standard des adversaires.

Le scepticisme exprimé sur le podcast Managing Madrid au cours des deux dernières semaines concernait principalement l’inquiétude quant à l’apparence de la normalisation, une fois que nous la verrons finalement. La défense de l’équipe a pue; tandis que l’offense a explosé à travers le plafond. Si l’offensive régressait, la défense s’améliorerait-elle pour l’équilibrer ? On pourrait le penser, étant donné que le positionnement défensif et la synergie disjoints ne peuvent que s’améliorer (cela ne peut vraiment pas être pire que ce que nous avons vu jusqu’à présent), et une fois que l’équipe se familiarise avec le schéma et le casting environnant, il n’y a qu’un seul chemin à parcourir: vers le haut.

Les supporters semblent s’accorder sur le fait que le Real Madrid doit commencer à donner l’impression que la défense s’organise et fonctionne correctement. Cela sera sans aucun doute aidé en obtenant quelques matchs consécutifs d’un Dani Carvajal et David Alaba en bonne santé. Les expériences consistant à placer des joueurs qui ne sont pas signés pour être des arrières droits au niveau du Real Madrid n’ont pas suffisamment fourni la stabilité et la compréhension mutuelle requises par une ligne arrière. Passer de Ramos et Varane allait laisser un vide d’expérience, et il est logique que le club doive se forger une nouvelle entente collective dans le dos.

Mais la défense ne s’est pas améliorée, même progressivement. Il n’y a pas eu un seul pas de bébé fait. Le Real Madrid a le 10e pire xGA d’Espagne – même le tamis défensif à Barcelone commandé par un Gerard Pique confus est environ trois buts de mieux. L’équipe se classe 11e en pourcentage de pression réussie (28,5%) et 11e en passes par action défensive (9,26).

L’autre problème important est que depuis la première semaine de match de la Liga, les équipes se sont faufilées au milieu de terrain. Les buts se sont produits par des passes sans pression pour ouvrir les joueurs au milieu du terrain, conduisant à des tirs impossibles à sauver par des joueurs non marqués dans la surface. Ce n’est pas une question de personnel dans l’ensemble. Il y a des joueurs expérimentés de haut calibre au milieu de terrain du Real Madrid qui peuvent utiliser leur intelligence footballistique pour contrecarrer la progression, ainsi que de jeunes joueurs qui sont capables d’utiliser leur athlétisme pour refuser l’espace et fermer les voies de dépassement. C’est plutôt une question de synchronisation et d’organisation de la ligne du milieu de terrain (avec l’aide des sept autres) travaillant comme une unité pour refuser l’espace pour jouer. Nous devons voir toute l’équipe prendre une forme compacte plus rapidement au lieu d’essayer de récupérer le ballon haut, ce qui a entraîné de nombreuses poursuites. Mieux presser en groupe lorsqu’il n’est pas en possession du ballon – et non chasser individuellement – est la clé pour le Real Madrid.

Comme Kiyan le lit, l’identité que Carlo Ancelotti envisage pour Los Blancos est centrée autour de la haute presse :

Ces chiffres sont bons pour une équipe dans un bloc moyen ou bas – mais pas pour le Real Madrid, une équipe qui s’identifie comme une équipe pressante qui détient une ligne haute. Si Ancelotti veut mettre en œuvre ce plan (et par tous les moyens, j’ai dit que c’était la voie à suivre si vous voulez créer de meilleures opportunités dans le dernier tiers), l’équipe doit atteindre un niveau d’ici le printemps (idéalement à la mi-saison) où ils balaient régulièrement le ballon dans la moitié de terrain adverse et génèrent une tonne d’occasions de la part de la presse. Alors que l’équipe « exécute » actuellement cette identité, deux choses se produisent systématiquement : 1) Une ou deux passes contournent le milieu de terrain ; et 2) Les paris intensifs des défenseurs dansant sur la ligne haute tournent terriblement mal. C’est, euh, un mauvais endroit où être. Les jeux de hasard fonctionnent si vous : A) Bien les mettre en place ; ou B) Avoir une couverture qui élimine le risque. Spoiler : le Real Madrid n’a pas non plus de down. (Pour être juste, Militao a eu quelques bonnes interceptions cette saison, au bon moment.)

Je serais entièrement d’accord. Ce n’est pas que quiconque – d’accord, à part Jose Mourinho – aspire à voir le Real Madrid conserver une forme compacte pour le reste de la saison et défendre efficacement. Ce serait imprudent car ce n’est pas dans l’ADN de ces joueurs, ou plus important encore dans la marge de tolérance des supporters, de profiter d’une bonne sortie défensive dimanche. L’identité de l’équipe en tant qu’équipe d’attaque pressante, à haut risque / haute récompense doit – pour qu’elle existe – en tant que plan d’équipe avoir une base dans une structure défensive solide.

Avant que le Real Madrid puisse commencer à bombarder intelligemment et à prendre des risques pour remporter le ballon haut, les fondations structurelles doivent être mises en place. Peut-être qu’avoir eu tant de succès au début a couvert ces éléments. Ne pas avoir Ramos dans les parages pour frapper les têtes est une chose. Nous devons voir l’équipe identifier comment elle veut s’organiser afin d’arrêter les passes de base qui ont traversé notre moitié de terrain dans le dernier tiers. Les passeurs de Shaktar au milieu ne peuvent pas faire un bon match et déplacer le ballon facilement à travers le Real Madrid, obligeant tous nos joueurs à poursuivre le ballon pendant 90 minutes.

L’entraînement du vendredi avait lieu

Real Madrid Info rapporte que la séance du matin a commencé par une séance d’entraînement de 40 minutes dans le gymnase. Les hommes d’Ancelotti se sont alors déplacés dehors vers l’herbe :

Haaland en tant que numéro 9 a continué

Les managers de Ligue 1 soutiennent Benzema pour le Ballon d’Or

Aussi Jocelyn Gouvernnec [Lille coach]: « Benzema est un joueur exceptionnel, il est au niveau du Ballon d’Or. Il mérite le Ballon d’Or et je serais très heureux s’il le remporte cette année. Mais je ne suis pas celui qui vote.

Benz a répondu à une vidéo avec des images de lui et Ronaldo Nazario :