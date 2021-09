Sujet ouvert : 16 septembre 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou à démarrer vos propres discussions ! Le fil Open sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Après jeu.

Quelle belle passe de Camavinga à Rodrygo ! Le garçon vient d’arriver et il semble qu’il ne ressente aucune pression. La victoire de Real sur l’Inter a été couverte dans les articles Réaction immédiate, Notes des joueurs et Trois questions et trois réponses. Vous pouvez voir les commentaires de Carlo sur le jeu dans l’article de McTear.

Militao a réalisé une belle performance.

| Éder Militão vs Inter Milan : • 90 minutes

• Feuille propre

• 4 dégagements

• 4 tacles

• Dribble passé 0 fois

• 5/6 duels gagnés

• 1 interception Notre mur ! pic.twitter.com/PJbhkB5Bt6 – Zone de Madrid (@theMadridZone) 15 septembre 2021

Guti a félicité Vinicius Junior.

Celui qui peut devenir le roi de la Liga est Vinicius. Il a quelque chose de différent qui manque dans toutes les autres ligues du top 5 en Europe. Mais pour le moment, le roi c’est Benzema

Le président de Naples commente une nouvelle ligue.

Aurelio De Laurentiis, président de Naples, a fait des commentaires intéressants sur la nécessité d’une nouvelle ligue européenne :

Nous travaillons sur une nouvelle Ligue européenne de 10 milliards d’euros, avec un système d’inscription démocratique, basé sur ce que les équipes réalisent dans les compétitions nationales (contrairement à la Super League). L’UCL ne génère pas assez de revenus pour les clubs. Si on ne change pas les règles du jeu et qu’on en fait un meilleur spectacle, les jeunes nous abandonneront, les 8-25 ans ont arrêté de regarder le football et préfèrent jouer avec les smartphones. Le système ne fonctionne plus.

Carlo et Alaba comme arrière central.

Carlo a probablement surpris beaucoup d’entre nous aujourd’hui avec Nacho comme arrière gauche et Alaba comme arrière central. Après le match, il a déclaré que sans urgence, Alaba jouerait au centre. Selon Marca, la raison en est la qualité d’Alaba avec le ballon et en tant que CB, il peut utiliser davantage ses compétences en leadership.

Que pensez-vous de son choix pour le jeu ?

Sondage

Quelle est votre option préférée ?

0%

Nacho comme arrière gauche, Alaba comme défenseur central. (0 voix)

0%

Alaba comme arrière gauche, Nacho comme défenseur central. (0 votes) 0 votes au total Votez maintenant