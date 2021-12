Sujet ouvert : 17 décembre 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil ouvert sera publié chaque jour par l’un des mods avec qui vous feriez totalement une soirée cinéma : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou… votre Empereur du Banhammer !

Hmm… Coman, bien que sujet aux blessures, est en effet un bon joueur. Pourtant, je ne peux pas m’empêcher de penser que nous n’avons pas vraiment besoin d’un autre ailier – il est principalement un LW, étant donné que Vini s’est approprié le rôle. Si vous-savez-qui arrive, les ailes s’empilent. Que pensez-vous des Madridistas ?

Kingsley Coman a été offert au Real Madrid ! Le joueur ne prolongera pas son contrat au Bayern Munich et pourrait partir cet été. (Source : SPORT) pic.twitter.com/YZ0qnbxBfc – Transfer News Live (@DeadlineDayLive) 16 décembre 2021

Manchester United, le Real Madrid et le PSG font pression pour signer Rüdiger en tant qu’agent libre. Dans ces trois clubs, il pourrait gagner 10 à 12 millions par saison. Je connais bien Toni depuis qu’il était à Rome. Je ne pense pas qu’il partira en tant qu’agent libre. Il est tellement reconnaissant envers #CFC et leurs fans pic.twitter.com/nyc8sxrF5r – Angelo Mangiante (@angelomangiante) 15 décembre 2021

Le premier doit être l’un des buts d’équipe les plus légendaires de tous les temps. La foudre blanche à son meilleur.

« Aucune version de Ronaldo n’était aussi bonne que Neymar contre le Real Madrid en 2018 » Dans le même jeu –

Premier but : Cristiano Ronaldo

Vainqueur du match : Cristiano Ronaldo

MOTM : Cristiano Ronaldo L’audace… pic.twitter.com/T56sgZ72fg – UEFA Cristiano League (@UCR7L) 14 décembre 2021

Alors vous avez aimé ma question « film préféré » l’autre jour, hein ? Cool. À vrai dire, nous avons pu voir des choix assez solides et nous avons même reçu des recommandations intéressantes. Maintenant, place au suivant ! Quelle est votre chanson préférée? Vous pouvez faire une liste « Top » si vous le souhaitez – ce que vous avez fait l’autre jour de toute façon. Je posterai mes choix dans les commentaires.

Bonne journée et que le Madridismo soit avec vous tous. Oh et j’espère que le virus n’affecte pas trop notre calendrier et notre saison.