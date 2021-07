Sujet ouvert : 17 juillet 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil ouvert sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Nuno Espirito Santo : « Gareth Bale ne fera PAS partie de notre équipe la saison prochaine ».

Le nouvel entraîneur-chef de Tottenham Hotspur, Nuno Espirito Santo, a décidé un autre retour de Gareth Bale à Tottenham Hotspur, mais admet que le club a besoin de nouvelles recrues pour s’améliorer.

Bale a eu une saison mitigée en prêt aux Spurs du Real Madrid, marquant 16 buts mais luttant pour des départs réguliers en Premier League sous Jose Mourinho.

Cela met Madrid dans une situation difficile car on espérait que l’arrangement de Bale avec les éperons se poursuivrait. De plus, AS a signalé que si Gareth Bale reste, le club ne pourra pas inscrire l’un de Vinicius, Rodrygo et Militao dans l’équipe première la saison prochaine, car le Gallois est considéré comme un joueur hors de l’Union européenne.

Les candidats pour détrôner les milieux de terrain Kroos, Casemiro, Modric ?

Luka Modric vient de signer un nouveau contrat, Toni Kroos a déclaré qu’il prendrait sa retraite au club et Casemiro est dans cette apogée et devrait gagner plus de puissance dans le vestiaire après le départ de Sergio Ramos. Ces joueurs ont été presque assurés de commencer dans le milieu de terrain du Real Madrid ces dernières saisons et semblent prêts à passer l’avenir prévisible au club. KCM au sommet de ses pouvoirs était intouchable mais a montré des fissures ces derniers temps. Il y a quelques joueurs qui cherchent à percer dans l’équipe cette saison et ils verront la prochaine campagne sous la direction du nouvel entraîneur Carlo Ancelotti comme un nouveau départ.

Martin Odegaard – Le grand espoir est que le jeune Norvégien soit le prochain grand milieu de terrain à exercer son métier au Bernabeu. Il y avait beaucoup d’excitation autour du Norvégien lorsqu’il a signé pour la première fois, mais il a été prêté à plusieurs reprises ces dernières saisons. Il a fini par être prêté en janvier de la saison dernière après avoir eu de moins en moins de temps de jeu. Reste à savoir quel sera le plan d’Ancelotti pour lui.

Fede Valverde – L’Uruguayen a toujours été la première alternative pour Zidane lorsque l’un de ses meilleurs joueurs n’était pas disponible. Il a occupé divers postes au milieu de terrain et n’a jamais été considéré comme vendu par le club. Cette saison, Valverde cherchera à passer de joueur de sauvegarde à titulaire régulier. Mais qui va-t-il remplacer ?

Antonio Blanco – Le jeune produit cantera a impressionné lorsqu’il a reçu des minutes vers la fin de 2020/21, mais son rôle de milieu de terrain est celui de Casemiro et le Brésilien est si difficile à laisser tomber. Le plan est que Blanco y joue chaque fois que Casemiro n’est pas disponible.

Ceballos et Isco – Les deux joueurs veulent rester. Ceballos est de retour après deux ans de prêt à Arsenal et veut se battre pour sa place. Il n’a eu pratiquement aucune chance sous Zinedine Zidane, mais espère avoir plus d’opportunités avec Ancelotti. Isco souhaite quant à lui revenir à son meilleur niveau. Il faisait partie du milieu de terrain d’Ancelotti lors de son premier passage au club, mais a été bien en deçà de ce que l’on attendait de lui au cours des deux dernières années. Après avoir perdu sa place sous Zidane et dans l’équipe espagnole de Luis Enrique, il devrait avoir envie de revenir à son plus haut niveau.

Ferland Mendy comme défenseur central ?

Jose Luis Sanchez de La Sexta a rapporté qu’Ancelotti envisageait d’utiliser le Français comme option pour le centre de la ligne défensive de Madrid. Si Varane part, les chances de ce mouvement augmentent potentiellement. Je suis un grand fan de cet ajustement car Mendy est solide défensivement et semblait bien faire dans une ligne de fond à 3 hommes. Offensivement, il va bien, mais une équipe comme Madrid a besoin d’un peu plus. Voici un sondage sur le sujet :

