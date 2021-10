Sujet ouvert : 17 octobre 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou à démarrer vos propres discussions ! Le fil ouvert sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Il y avait une intensité notable dans les groupes d’entraînement hier.

Depuis RealMadrid.com :

Ce n’est jamais facile pour les joueurs d’attendre sur le banc et de ne pas avoir la chance de s’améliorer et de montrer ce qu’ils valent. Restez positif et soyez prêt à défendre votre cause, Jésus.

Le lieu : Hamden Park, Glasgow, Écosse. Adversaire : Bayer Leverkusen.

Le Real Madrid était considéré comme le favori avant le match. L’entraîneur du Real Madrid, Vincent del Bosque, a pu former l’équipe qu’il souhaitait pour la finale. Figo et le milieu de terrain français Claude Makelele hésitaient à jouer en raison de blessures mais ont été diagnostiqués comme suffisamment en forme pour jouer.

Temps de jeu. Le Real Madrid cherche à donner le jeu à son adversaire allemand dès le premier coup de sifflet. BUT! À la huitième minute, le héros madrilène Raul réagit le plus rapidement à une longue touche inclinée de près de la ligne médiane de l’arrière latéral brésilien Roberto Carlos. Comme toujours, Raul a une étrange façon d’être au bon endroit au bon moment. Il chronométre parfaitement sa pause et envoie le ballon du pied gauche devant le gardien du Bayer Leverkusen. Comme le décrit Ray Hudson, « … la défense de l’Allemand était allongée comme du spandex à Miami Beach… encore une fois le pur génie de Raul pour anticiper la remise en jeu… la remise en jeu est la perfection… sublime… et la finition est la personnification de la grâce sous pression… » […] Cependant, l’équipe allemande rebondit rapidement, ne prenant que cinq minutes avant d’égaliser pour porter le score à 1-1.

À la quarante-cinquième minute, juste avant le coup de la mi-temps, il semble que les équipes rentreront dans leurs vestiaires respectifs à égalité à la pause. BUT! Zidane reçoit un centre haut et arqué de Roberto Carlos au bord de la surface de réparation et décoche un tir du pied gauche à dix-sept mètres dans la lucarne avec un équilibre, un timing et une technique exquis. Le tir est tellement sensationnel que le gardien n’a aucune chance. Il est considéré comme l’un des plus grands buts de l’histoire de la Ligue des champions. Ray Hudson saute d’une chaise en criant « …aaaaaaahhhhh… excusez-moi d’être excité… je pense que je viens de voir un fantôme… un flash de 1960 Di Stefano ou Puskas… ce but vient de réveiller l’esprit de Bernabeu lui-même… étonnant et une habileté et une grâce fascinantes… » Le coup de sifflet de la mi-temps retentit mais presque personne dans la foule ne peut l’entendre. Les fans bourdonnent toujours à propos du but de Zidane.

Au début de la seconde mi-temps, les Madridistas chantent toujours « Viva Espana ». Le Real Madrid commence la seconde mi-temps avec confiance, avec Raul et Zidane en particulier, créant des ouvertures avec des passes et des mouvements fluides. Le Real Madrid domine le début de la seconde mi-temps. L’Anglais Steve McManahan remplace Figo, toujours en convalescence, sur le côté gauche du milieu de terrain. A la soixante-huitième minute, Cesar, le gardien régulier du Real Madrid, est blessé et remplacé par Iker Casillas, diplômé de l’académie des jeunes du Real Madrid. Quelques minutes plus tard, le Real Madrid remplace Makelele, également remis d’une blessure, par le Brésilien Conceicao au milieu de terrain central. L’action devient de bout en bout alors que Bayer Leverkusen commence à jouer avec plus de désespoir à mesure que le temps passe. Avec les jeunes Casillas entre les poteaux, le Real Madrid parvient à tenir bon. L’arbitre décide d’ajouter sept minutes de temps d’arrêt en raison des remplacements et des joueurs qui prennent du temps après les fautes et se blessent. Casillas réalise trois arrêts acrobatiques spectaculaires dans les dernières minutes alors que le Real Madrid s’accroche frénétiquement pour empêcher le match de passer en prolongation. Le coup de sifflet final n’a pas pu arriver assez vite. L’arbitre l’appelle – et le Real Madrid gagne 2-1, sa neuvième coupe de la Ligue des champions. La pluie tombe pour tempérer l’ambiance. Le capitaine enthousiasmé du Real Madrid Fernando Hierro, qui était au Real Madrid depuis 1989, soulève le trophée. Les joueurs en liesse défilent la coupe de la Ligue des champions dans le stade alors que Raul serre un drapeau espagnol.