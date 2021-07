Sujet ouvert : 18 juillet 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil ouvert sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

12 jours d’entraînement de pré-saison sont effectués.

L’équipe a effectué sa douzième session d’entraînement de pré-saison au Real Madrid City, en se concentrant principalement sur les éléments tactiques. Après l’échauffement, Ancelotti a divisé les joueurs en deux ronds, avant de passer à un exercice tactique initial avec des tirs au but. L’équipe a ensuite travaillé sur la possession en utilisant de petits poteaux de but et s’est concentrée sur plus de tactiques en combinant des exercices de pressing et de jeu de balle. Ils ont ensuite terminé par une série de jeux sur des terrains de taille réduite.

Mariano, Rodrygo et Luka Jović manqueront le match d’entraînement de ce soir.

Marca a annoncé que Mariano, Rodrygo et Luka Jović manqueront le match de ce soir contre Rayo Vallecano en raison de problèmes physiques qu’ils souffrent du nouveau système Pintus. L’attaquant de Castilla Latasa aura l’occasion de jouer ce soir. Mariano Diaz et Rodrygo Goes se sont entraînés individuellement tandis que Luka Jovic s’est entraîné à l’intérieur avec Ferland Mendy, qui se remet toujours de la blessure au tibia qu’il a contractée en mai dernier. Le Français devrait s’entraîner à nouveau avec le reste de ses coéquipiers fin juillet.

Mbappe Saga s’éternise.

L’équipe a rapporté que Kylian Mbappé refusait toujours d’accepter l’offre de renouvellement du PSG car il ne croyait pas au projet du club. Il y a apparemment un manque de garanties sur le recrutement qui lui permettrait de remporter la Ligue des champions. Le PSG, pour sa part, refuse également de négocier pour le joueur, bien qu’il ne soit pas clair si Madrid a fait une démarche.

Chelsea cherche à détourner United pour Varane.

Chelsea aurait tenté à la onzième heure de piéger la superstar du Real Madrid Raphael Varane sous le nez de ses rivaux Manchester United, selon un rapport de Marca. Il a été affirmé que Varane avait déjà conclu un accord sur des conditions personnelles sur un contrat de cinq ans avec les 20 fois champions d’Angleterre, qui recherchent un partenaire fiable à long terme pour le capitaine du club Harry Maguire. Les pourparlers avec le Real Madrid seraient également à un stade avancé, selon des informations en Espagne.