Sujet ouvert : 18 juin 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil ouvert sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Je t’ai posé cette question, tu veux la guerre ? avec qui vous pouvez demander. Avec nul autre que le PSG. Si vous ne l’avez pas remarqué, récemment, ils ont donné une fessée au barça partout dans la fenêtre de transfert. Cibler les mêmes joueurs et les battre. Wijnaldum, qui n’avait besoin que de passer un examen médical au barca et il aurait été joueur du barca, est maintenant un joueur du PSG. Et le Barça est passé à sa prochaine cible, Memphis Depay, qu’il cible depuis environ un an. Il est maintenant agent libre et est sur le point de signer pour le Barça, selon Fabrizio. Mais le PSG a maintenant fait une enquête officielle de dernière minute pour le signer. Tout comme ils l’ont fait à Wijnaldum, en doublant l’offre salariale pour que Wijnaldum les choisisse.

Donc, si nous voulons vraiment obtenir Mbappe, nous devons faire très attention à la façon dont nous procédons avec le PSG. Mbappe est plus qu’un simple talent/joueur générationnel pour le PSG. Il est un symbole national en et pour la France. Sa présence / absence pourrait également affecter et se répercuter sur l’accord sur les droits télévisés de la Ligue 1. C’est à quel point il est grand comme joueur. Heureusement, Amazon est venu à la rescousse de l’accord sur les droits télévisés de la Ligue 1, car le PSG a pu assurer l’avenir de Neymar en Ligue 1. Mais une absence de Mbappe pourrait affecter la prolongation ou non de cet accord et pour combien dans 3 ans. Si nous empruntons la voie impitoyable pour obtenir Mbappe, cela pourrait affecter notre relation avec le PSG. Commencer une guerre qui nous affectera négativement sur le marché si nous voulons tous les deux le même joueur que le PSG à un moment donné. Le Barça l’a essayé avec le PSG et a appris à ses dépens en perdant Neymar.

Bienvenue ! aujourd’hui est officiellement le premier jour sans Sergio Ramos dans notre club. Et franchement, comme avec ce départ, si les egos étaient mis de côté. Ramos serait probablement toujours là, mais avec un salaire moindre. Notre club peut être très addictif, et cela donne envie de prolonger votre accueil. Mais comme tout ce qui se passe dans la vie, tout a une fin et il faut savoir quand partir. Nous avons vu de nombreuses légendes dans la trentaine vouloir rester ici jusqu’à 40 ans, tout en percevant des salaires élevés, en commençant chaque match et en étouffant la jeune génération pendant quelques minutes. Tout cela pendant que leur corps met plus de temps à récupérer à chaque jeu de passe et que leur forme continue de décliner sous la colère des fans. Mais souvent parce qu’ils sont une légende, personne ne dit rien. Au lieu de cela, nous les regardons tous s’effondrer physiquement avec l’âge juste devant nous. Et pire encore, on leur dit constamment le vieux mensonge qu’ils peuvent toujours le faire au plus haut niveau, et avec la pleine confiance de l’entraîneur, ils commencent des matchs sans fin jusqu’à ce qu’ils reprennent la forme. Ainsi, trompant tout le monde en pensant qu’ils peuvent encore le faire comme s’ils avaient à nouveau 25 ans, jusqu’à ce que leur corps les lâche à nouveau et nous le recommencions. Le tout au prix d’une saison entière. La forme est temporaire mais la sagesse est éternelle. Je déteste que nous ayons à avoir cette conversation encore et encore.

Maintenant, il existe des situations où les légendes du club dans la trentaine sont réalistes avec elles-mêmes, ajustent leurs attentes et acceptent les limites qui viennent avec le temps. Et encore mieux, ils partent gracieusement (Arbeloa) ou prennent leur retraite au Real Madrid. C’est-à-dire Zidane. Peu de joueurs empruntent cette voie ici. À 34 ans, certains joueurs veulent toujours jouer 40 à 50 matchs par saison, en commençant tous. Même le PSG n’a pas gardé Thiago Silva à 35 ans, sa situation de contrat a également traîné jusqu’à ce qu’il devienne agent libre. Et même à Chelsea, les vainqueurs actuels de la Ligue des champions, ils l’ont avec un bail d’un an. Avec lui devant renouveler pour une autre année, chaque année. Aucune quantité de médicaments, de techniques d’entraînement, de régime alimentaire sain et de science ne peut faire qu’un joueur dans la trentaine reste longtemps au Real Madrid. Ils auront disparu avant qu’un tel médicament ne soit inventé et qu’il y ait une science derrière cela. Corrige moi si je me trompe.

Rafa Nadal a annoncé sa décision de ne pas participer aux prochains Jeux olympiques de Wimbledon et de Tokyo. Déclarer qu’il veut prolonger sa carrière car son corps ne peut pas en supporter autant.

Salut à tous, j’ai décidé de ne pas participer aux championnats de cette année à Wimbledon et aux Jeux Olympiques de Tokyo. Ce n’est jamais une décision facile à prendre mais après avoir écouté mon corps et en avoir discuté avec mon équipe je comprends que c’est la bonne décision – Rafa Nadal (@RafaelNadal) 17 juin 2021

Le fait qu’il n’y ait eu que 2 semaines entre RG et Wimbledon n’a pas facilité la récupération de mon corps après la saison toujours exigeante sur terre battue. Cela a été deux mois de gros efforts et la décision que je prends se concentre sur le moyen et long terme. – Rafa Nadal (@RafaelNadal) 17 juin 2021

Rafa Nadal a 35 ans et joue au tennis, tout le respect que je vous dois car le tennis est également exigeant physiquement. Imaginez maintenant nos footballeurs qui pratiquent un sport encore plus exigeant physiquement. J’apprécie la transparence de Nadal parce que beaucoup de footballeurs ne sont pas honnêtes avec eux-mêmes ou honnêtes envers les fans sur ce qui se passe vraiment avec leur corps. La pandémie a considérablement réduit la saison morte que les joueurs utilisent pour se détendre. Et maintenant, nous avons un gros groupe de jeux qui arrivent sans arrêt. Imaginez le bilan sur le corps des joueurs et comment cela affecte leur temps de récupération. Surtout les vieux joueurs dans la trentaine. Ne laissez pas les vidéos d’entraînement Instagram vous tromper. Il y a de fortes chances que ce soit probablement le premier entraînement qu’ils aient réussi à faire devant la caméra depuis des mois. Hors caméra, ils dorment dur dans une chambre cryogénique. Ibrahimovic à 39 ans ne peut gérer que 27 matchs avec Milan et la moitié du temps, il n’est pas mobile sur le terrain. Hier, Chiellini n’a pu tenir que 23 minutes contre la Suisse en première mi-temps avant de demander à être remplacé. Et tout ce que la Suisse a fait, c’est de lancer une contre-attaque rapide qui l’a fait courir et haleter pour sa vie. Maintenant, il est blessé, et oh, il a 36 ans au fait. L’une des raisons pour lesquelles il a pu durer si longtemps à la Juventus avec Bonnuci est due au système dans lequel ils jouent à la Juve. Un système qui protège leur âge de l’exposition. Les payeurs devraient apprendre à accepter les limites qui viennent avec l’âge et ne pas forcer leur corps à aller au-delà de ce qu’il ne peut plus physiquement. Tout le monde n’est pas Cristiano.

Ramos explique pourquoi il part. Marcelo et Benzema seront nos capitaines à l’avenir. Une ode à Sergio Ramos.