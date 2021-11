Sujet ouvert : 18 novembre 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil ouvert sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Selon MarioCortegana (Via MadridXtra), le conseil d’administration et les scouts du Real Madrid prévoient un été de transferts dans plusieurs domaines.

Cela a du sens car ce sera après cette saison que le Real Madrid disposera d’un certain nombre de contrats.

Supposons un instant que vous soyez Juni Calafat (le chef scout du Real Madrid, ou au moins l’un d’entre eux), donnez vos meilleurs conseils au conseil d’administration pour construire le Real Madrid à court et à long terme en sélectionnant vos recrues prioritaires. N’hésitez pas à expliquer pourquoi vous avez pris cette décision ou à ajouter tout ce que vous souhaitez, comme des joueurs non mentionnés. S’il y a d’autres positions ou questions que vous aimeriez voir sondées, les suggestions seront prises en considération.

Si vous deviez choisir un attaquant à signer pour le Real Madrid après cette saison, qui serait-ce ?

Sélectionnez un milieu de terrain central à ajouter à l’équipe du Real Madrid.

Le Real Madrid trouve une solution à l’énigme des quotas hors UE

La politique de transfert suivie par le Real Madrid au cours des dernières saisons a généré des problèmes pour intégrer des joueurs qui n’ont pas la citoyenneté européenne. L’arrivée de joueurs comme Vinicius, Rodrygo, Militão, Kubo et Reinier en l’espace de trois ans a permis au club de dépasser le quota, ce qui signifie qu’il n’a pas pu tous les inscrire. Cela a également affecté les futures signatures, car le département technique a dû exclure de faire venir davantage de joueurs non européens car il n’y avait pas de place pour eux. Pourtant, une solution est peut-être à portée de main, ou du moins c’est ce que l’on espère dans les back-offices du Bernabéu.

Selon la loi espagnole, toute personne née dans un autre pays qui demande un passeport espagnol doit avoir vécu en Espagne pendant au moins 10 ans sans interruption. Cependant, cela ne s’applique pas aux personnes nées dans l’un des pays d’Amérique latine, à Andorre, en Guinée équatoriale, aux Philippines et au Portugal, qui peuvent demander un passeport espagnol s’ils ont passé deux ans à vivre et à travailler en Espagne. Trois joueurs du Real Madrid sont déjà passés par le processus et ont leur passeport – Casemiro, Marcelo et Fede Valverde (ce dernier a reçu le sien en 2019).

Parmi ceux qui attendent toujours que leur demande soit traitée, Vinicius sera le premier à obtenir la double nationalité. Son affaire a traîné plus longtemps que prévu en raison des perturbations et des retards causés par la pandémie de coronavirus. Il a commencé le processus en juillet 2020, espérant qu’il faudrait environ un an pour que tous les documents soient admis et approuvés. Mais la bureaucratie ralentit les choses. Tant le club que le joueur ont fait preuve de patience et espèrent que l’affaire sera résolue dans les plus brefs délais, mais ils ne comprennent pas pourquoi la partie administrative prend autant de temps alors qu’ils ont rempli toutes les conditions requises pour que Vinicius obtienne son passeport. Ils sont convaincus que ce sera réglé d’ici la fin de cette saison.

Les prochains dans la file d’attente sont Rodrygo et Militão. Tous deux sont arrivés en Espagne en juillet 2019, afin de pouvoir lancer le bal avec leurs candidatures au cours de l’été. Tous deux ont soumis les premiers documents requis pour entamer le processus et attendent une réponse des autorités. Diario AS comprend que les deux joueurs devraient avoir leur nouveau passeport espagnol pour le début de la saison prochaine si tout se passe comme prévu. Dans le cas contraire, le club envisage également que leurs situations soient résolues d’ici fin 2022 au plus tard.