Sujet ouvert : 19 juillet 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil Open sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Qui peut me donner une liste de 10 DM à progression de balle / balle de classe mondiale qui sont également excellents sur le plan défensif, de sorte que le compromis entre les capacités défensives de Casemiro est gérable et pas extrêmement déséquilibré ?

Prenez cela avec un grain de sel, mais il y a eu des nouvelles selon lesquelles Vinicius a été offert à Man Utd, dans nos tentatives de collecter des fonds pour le projet Mbappe. De toute évidence, c’est le moulin à rumeurs et aucune source crédible pour le moment. Mais s’il y a quelqu’un que notre club doit décharger de notre attaque qui joue à gauche, nous savons qui il est et ce ne devrait pas être Vinicius. Je vois Vinicius potentiellement emprunter la route de Chiesa et commencer à culminer vers 22/23 ans.

Depuis la fin des euros, qui pensez-vous est devenu largement surestimé uniquement pour leurs performances en euros ? avec tout le monde développant une amnésie soudaine à leur saison précédente où ils étaient en grande partie inexistants. Kante pourrait encore avoir une partie de cette taxe de la ligue des champions pour lui.

Posez-vous cette question honnête, voulez-vous vraiment que France Football décerne le ballon d’or cette année à quelqu’un qui a remporté 2 trophées de la Copa Del Rey pour le club et le pays ? surtout après que Lewandowski n’a même pas eu sa chance l’année dernière ? je ne pense pas. Alors commencez à faire de la pub pour Jorginho. J’ai déjà DM’d France Football sur Instagram et commencé ma campagne pour la justice et le salut du football comme en témoigne ci-dessous :

