Sujet ouvert : 19 juin 2021

Jose Mourinho était sur talksport récemment, et l’un des sujets dont il a discuté était Eden Hazard. Et il a confirmé ce que certains ont toujours soupçonné de la mauvaise éthique de travail de Hazard en matière de formation. Voici une citation :

“La vérité est ce que vous voyez de lui, c’est un joueur incroyable avec un entraînement terrible”.

En gros, en disant qu’Eden est un talent à 100% et peu ou pas de travail, et que s’il abordait l’entraînement avec une meilleure attitude, il serait encore meilleur qu’il ne l’est maintenant. Vous pouvez dire que Mourinho est peut-être en train de remuer le pot, mais le danger a une longue histoire de se présenter pour pratiquer le surpoids. Des rapports sont déjà publiés selon lesquels Hazard veut partir, même si Hazard dit qu’il ne nous laissera pas un échec.

Je suppose, et je l’ai dit toute la saison, qu’il sera très bientôt un joueur du PSG. Je peux me tromper mais mon instinct me conduit au PSG. Il leur aurait déjà été proposé par AS. Récemment, Ronaldinho a essayé de devenir effronté avec Ramos sur Twitter, mais El Capitan a montré qu’il était le roi du retour. Et ronaldinho n’est-il pas encore en prison ? tweet fou.

J’allais lier un article sur nous et le déclin de l’influence du Barça sur l’équipe nationale espagnole par .. Mais vous devez créer un compte pour le lire. Je n’étais pas à la hauteur, je t’ai laissé tomber.

Eder Militao a une fantastique Copa America. Il est maintenant l’un des CB de départ du Brésil et à juste titre. Je le répète, le Militao Militia Movement a déjà commencé et il ne s’arrête pas.

NOUVELLES DES GENS RICHE

Nous avons donc un nouvel homme le plus riche du monde. Bernard Arnault, le propriétaire de sacrément près de tous les créateurs et marques de luxe que vous connaissez. Il vaut maintenant 186,3 milliards de dollars. 300 millions de plus que Jeff Bezos. Il est français d’ailleurs, donc si la France gagne les euros, peut-être qu’ils peuvent tous demander des accessoires Luis Vuitton, Dior, Fendy & Givenchy pour leurs efforts.

Dans un monde pandémique, les gens veulent toujours sortir et voyager. Pour ceux d’entre vous qui contournent les nations. Voici une belle liste de puissants passeports en pierre à l’infini que vous voudrez peut-être acquérir au cours de votre vie. Le passeport japonais est le plus élevé de la liste, pouvant accéder à 190 pays, et ces types ne sortent pas souvent du pays. Et au cas où vous vous demanderiez combien de personnes il y a dans le monde, voici vos chiffres par tranche d’âge. Les jeunes représentent 33% de la population mondiale, ces chiffres ont été comptés depuis les années 1950 jusqu’à aujourd’hui. Cela signifie qu’il y a beaucoup de personnes âgées.